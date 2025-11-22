Yoko Yamada e Aurora Ramazzotti hanno svelato i segreti di The Traitors Italia, dalle regole di registrazione alle curiosità sugli snack e sulle camere da letto. Ecco cosa hanno rivelato.

The Traitors, i segreti svelati da Yoko e Aurora

In maniera sorprendente The Traitors Italia ha conquistato il pubblico con il suo formato intrigante e misterioso. Ma dietro le quinte si celano retroscena inaspettati e curiosità che ora sono stati rivelati da due delle concorrenti più chiacchierate del programma: Yoko Yamada e Aurora Ramazzotti.

LEGGI ANCHE: The Traitors, Daniele Resconi rivela: “Dopo il programma gli altri mi hanno scritto per scusarsi”

Le curiosità di Yoko Yamada sul reality

Yoko Yamada, durante un’intervista al podcast POV di Alessandro Coppari e Daniele Taurino, ha raccontato alcuni dei momenti più sorprendenti vissuti dietro le quinte. Una delle prime curiosità riguarda le camere da letto: ogni sera, i concorrenti venivano bendati e accompagnati a mezzanotte nelle loro stanze, senza sapere dove si trovavano o chi dormiva nelle vicinanze. Una procedura rigorosa per mantenere il massimo della segretezza.

Non solo camere misteriose, ma anche un vero e proprio isolamento dal mondo esterno. I concorrenti di The Traitors non avevano né orologi, né telefoni, né computer, ma una televisione funzionante. A sorpresa, però, potevano seguire i telegiornali, rimanendo così informati sugli eventi esterni al programma.

Ma le curiosità non finiscono qui. Yoko ha raccontato che la produzione di The Traitors le aveva chiesto quale snack preferisse, e lei, un po’ scaramanticamente, ha scelto dei biscotti che però non ha mai mangiato.

Inoltre, il cibo nei vari banchetti era scenografico, ma la colazione veniva consumata nelle stanze dei concorrenti e registrata in un secondo momento.

I retroscena di Aurora Ramazzotti su The Traitors

Anche Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere alcuni dettagli del suo viaggio all’interno di The Traitors Italia. In un video su TikTok, ha raccontato di essere stata chiamata all’ultimo minuto per partecipare al programma, senza conoscere né i membri del cast né la location.

Arrivata in montagna, Aurora è stata bendata e accompagnata nella sua stanza da un bodyguard, dove ha trovato una cesta di benvenuto con specialità locali. Come Yoko e i suoi compagni, anche Aurora è stata completamente isolata, senza possibilità di comunicare con l’esterno.

Aurora ha anche rivelato che, prima del primo ciak, la produzione di The Traitors le aveva fornito informazioni criptiche, dicendole solo di essere pronta per la mattina successiva, completamente truccata e vestita. Questo livello di segretezza, spiegano entrambe, era fondamentale per garantire che nessuno potesse preparare strategie in anticipo.

Cosa succede dietro le quinte del reality

Tra i segreti più intriganti, c’è la dinamica delle registrazioni, che, sebbene durassero solo dieci giorni, erano estremamente intense e rigorose. Ogni momento doveva essere gestito con la massima discrezione e senza distrazioni. Ma, nonostante le difficoltà, entrambi hanno sottolineato quanto questa esperienza abbia contribuito a formare il loro legame con gli altri concorrenti.

Le rivelazioni di Yoko Yamada e Aurora Ramazzotti hanno svelato come si sia svolto davvero The Traitors attraverso i loro occhi. Se il programma ha conquistato il pubblico con il suo mistero, ora sappiamo che dietro c’è stata anche una preparazione e un’organizzazione meticolosa.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.

CREDITI FOTO:

Yoko Yamada: Francesco Farina / LiveMedia / IPA

Aurora Ramazzotti: Vincenzo Landi / MDPhoto / IPA