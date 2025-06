Stando alle ultime indiscrezioni, Selvaggia Lucarelli sarà ospite questa sera della nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Venite a scoprire tutto ciò che sappiamo.

Selvaggia Lucarelli a L’Isola dei Famosi

La prima apparizione televisiva di Selvaggia Lucarelli risale al 2003, ovvero quando ha assunto i panni di opinionista a L’Isola dei Famosi. Quell’edizione era stata condotta da Simona Ventura e aveva riscosso un ottimo successo tra il pubblico italiano.

Da quel momento in poi la giornalista è diventata molto presente sui social e anche in programmi in onda su Sky, Mediaset e la Rai. Da anni, per esempio, è uno dei volti fissi della giuria di Ballando con le stelle per la gioia di tutti i fan della trasmissione. I suoi interventi taglienti e puntuali sono sempre commentati da centinaia di migliaia di persone sui social.

La notizia che vogliamo riportarvi, però, è che questa sera sembrerebbe che Selvaggia Lucarelli tornerà a L’Isola dei Famosi come ospite! Davide Maggio ha anticipato che dopo la presenza di Giuseppe Cruciani nello scorso appuntamento, questa volta toccherà alla nota giornalista. Siamo certi che avrà molte cose da dire ai naufraghi ancora presenti sull’isola.

Le puntate stanno giungendo al termine perché pare che la corsa dei concorrenti terminerà la prima settimana di luglio con un doppio appuntamento settimanale. Nel caso in cui dovessero esserci altri cambiamenti vi terremo informati, ma sembrerebbe una notizia abbastanza definitiva anche se manca l’ufficialità.

Subito dopo prenderà il via Temptation Island sempre sotto la guida di Filippo Bisciglia. Continuate a seguirci per non perdevi tante altre news sui vostri reality preferiti e non solo.