Selvaggia Lucarelli è stata attaccata da una presunta fan di Chiara Ferragni a Sanremo e poche ore fa è intervenuta tramite le sue storie di Instagram per spiegare quanto accaduto, dopo che il video di quel momento ha fatto il giro del web.

Selvaggia Lucarelli attaccata a Sanremo

Nelle ultime ore, un video che riprende uno scontro tra Selvaggia Lucarelli e una presunta fan di Chiara Ferragni, come sottolinea anche Adnkronos, è diventato virale, suscitando diverse reazioni sui social.

Nel filmato, la giornalista viene ripresa mentre cerca di entrare nel suo hotel a Sanremo insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli. Improvvisamente si trova a confrontarsi con una signora che le rivolge una serie di accuse e insulti.

Il video in questione mostra Selvaggia che, in un primo momento, cerca di non dare retta alle parole della donna. Ad un certo punto, però, la sente commentare “Sei bella tu che fai andare la gente in galera per niente, sta pazza“.

A quelle parole, Lucarelli è tornata indietro, avvisando la signora che se avesse continuato ad insultarla, avrebbe chiamato i carabinieri:

“Se continui a parlare, chiamo i carabinieri, quindi vedi di stare attenta. Chiamo i carabinieri ok? Se continui a parlare chiamo i carabinieri, stai attenta. Potete mandare via questa psicopatica?“

La spiegazione della giornalista

La scena, che ha rapidamente circolato sul web, ha suscitato molte discussioni. Selvaggia non ha esitato a spiegare le circostanze che l’hanno portata a quella reazione, utilizzando le sue storie Instagram per raccontare la vicenda.

“Come sempre, nessun collega si prende la briga di chiamarmi per contestualizzare una non notizia. Dunque lo faccio io” ha scritto la Lucarelli, che ha spiegato di essersi trovata ieri pomeriggio nel bel mezzo di un’improvvisa folla di fan mentre cercava di rientrare in hotel, per potersi collegare puntuale con La Vita in Diretta.

La giornalista racconta che, dopo aver concesso un’intervista a una radio locale, la situazione si è fatta più caotica. Sempre più persone si erano accalcate sulle scale in attesa di foto e autografi anche con lei.

Ma quando una signora ha iniziato a lanciare insulti nei suoi confronti, accusandola di “far suicidare la gente” e di causare ingiuste incarcerazioni, Selvaggia ha deciso di non restare in silenzio, come invece i presenti, che non l’hanno fermata, preferendo riprendere la scena.

“L’ho mandata a ca***e. Ovviamente la signora è il felice risultato di un clima ben preciso: gli ignoranti che spingono gli ignoranti” ha continuato. Poi ha aggiunto che “Se uno staziona fuori dall’hotel per insultarvi, va già bene se chiamate i carabinieri“.

Con quelle parole, Lucarelli ha evidenziato che la signora è stata fortunata. Se si fosse trovata davanti una persona meno controllata di lei, infatti, avrebbe potuto incorrere in una reazione più violenta.

Selvaggia Lucarelli Instagram

Selvaggia ha poi concluso il suo intervento con un tocco di ironia, dicendo che almeno con quell’incidente è stata coperta “la quota matta” di questo Sanremo, ironizzando sulla calma apparente che ha caratterizzato quest’edizione del festival.