In arrivo su Netflix una nuova serie televisiva che vede come attrice, tra i tanti, anche Selvaggia Lucarelli!

Selvaggia Lucarelli in una serie su Netflix

In attesa del ritorno in TV come giudice a Sognando… Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli la vedremo presto anche su Netflix. Sì, avete capito perfettamente! Come mostrato dal trailer di Maschi Veri, riproposto nelle storie dalla stessa giornalista sul suo account Instagram, ci sarà anche lei nelle vesti di attrice. Un ruolo che sicuramente le calza a pennello e a lei congeniale, dato che in passato ha svolto il ruolo di autrice e attrice a teatro in diversi interessanti spettacoli.

Dal promo ufficiale della serie, in arrivo il 21 maggio sulla piattaforma streaming, abbiamo notato la presenza di un cast molto interessante a cui si aggiunge proprio Selvaggia Lucarelli. Dal filmato il suo compito sembra essere quello di conduttrice di un programma televisivo che prenderebbe il nome di “Battaglia Selvaggia”.

Nel video si sente Selvaggia Lucarelli dire: “Lei dice ‘dobbiamo tornare a comportarci da veri uomini’, addirittura?”. Non sappiamo ora come procede il confronto, poiché il trailer si è poi concentrato su altro, ma quel che basta per attirare comunque l’attenzione del pubblico.

Ma di cosa parla questo nuovo show su Netflix che vede coinvolta anche la partecipazione di Selvaggia Lucarelli? Come dice il titolo stesso, si tratta di un progetto in cui si vuole trattare di una tematica più che attuale. Maschi Veri è una serie di 8 episodi basata su un format spagnolo di successo, creato da Alberto e Laura Caballero, Daniel Deorador e Araceli Álvarez de Sotomayor. Si alternano situazioni comiche e momenti più intimi, dove però viene evidenziata la figura del “maschio alfa” che oggi si trova a confrontarsi con nuovi modelli comportamentali. Nel racconto si vuole invitare il pubblico alla riflessione, ma non manca certamente l’ironia. Si rivolge a un pubblico trasversale. Si parla di uomini, ma cerca anche di coinvolgere chi vuole vedere un cambiamento.

La curiosità per la serie è tanta e sapere che ci sarà anche Selvaggia Lucarelli nel cast certamente attira la curiosità del pubblico. Intanto… complimenti a Selvaggia!