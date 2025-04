Dalla puntata di ieri di Affari Tuoi in tanti hanno notato che una pacchista è sparita! I fan della trasmissione si chiedono cosa sia successo e qui in questo articolo vi spieghiamo tutti i dettagli.

Affari Tuoi, sparita dalla puntata una pacchista!

A causa della morte di Papa Francesco avvenuta nella mattinata del 21 aprile, la programmazione televisiva ha subito dei bruschi cambiamenti. Affari Tuoi, per esempio, ha subito due giorni di stop, il 21 e il 22 aprile. Rai 1 ha infatti trasmesso gli speciali di Porta a Porta dedicati alla dipartita del Santo Padre.

LEGGI ANCHE: Ad Affari Tuoi Simon beffato! Rifiuta 50.000 Euro del dottore e il cambio pacco sul finale: ecco quanto ha vinto

Ieri sera il programma dei pacchi di Stefano De Martino è tornato nuovamente in onda. Una delle puntate di Affari Tuoi saltate quindi è quella di Pasquetta. L’appuntamento per tale ragione non l’abbiamo visto andare in onda. Forse perché c’erano dei riferimenti in merito alla festività che non potevano essere eliminati in alcun modo. Ma non vi è certezza ovviamente. Ora ci sarà modo di recuperarla?

Ieri chi ha guardato Affari Tuoi su Rai 1 pensava probabilmente di vedere le puntate perse in questi giorni, ma così non è stato.

Lunedì 21 aprile e martedì 22 aprile le puntate di Affari Tuoi sono saltate per lasciare spazio agli speciali di Porta a Porta con Bruno Vespa dedicati a Papa Francesco. Mercoledì 23 aprile è tornato in onda regolarmente e tutti pensavano che sarebbero andati in onda i due appuntamenti saltati. Così non è stato.

Ciò che ha fatto capire subito ai telespettatori che mancasse qualcosa è stato a causa dell’assenza di Alessia della Valle D’Aosta a inizio puntata. È stata presentata infatti una nuova concorrente.

Molti, che si erano affezionati alla pacchista, si sono lamentati su X. Sono presenti diversi commenti tra chi spera che il contenuto video sia caricato presto su RaiPlay, così da permettere ai telespettatori di vedere la puntata. Sbirciando però sul sito si passa dalla puntata del 20 aprile, direttamente a quella del 23, senza di ulteriori video.

LEGGI ANCHE: Olly duetta con Ultimo sulle note di Balorda nostalgia

Ora ci si chiede se l’appuntamento di Affari Tuoi con la pacchista Alessia sarà mai recuperato, magari anche come ultime puntate della stagione, oppure se non ci sarà più possibilità di recuperarla nemmeno dai sito. Staremo a vedere quale sarà la decisione da parte dell’azienda.