Selvaggia Lucarelli che ritroveremo nella giuria di Ballando con le Stelle, ha dichiarato che sarebbe meno severa con Chiara Ferragni in un’eventuale partecipazione allo show. Anche Milly Carlucci ha ammesso di aver contattato l’influencer….

Selvaggia Lucarelli sull’ipotesi Chiara Ferragni a Ballando

Il nome di Chiara Ferragni continua a rimbalzare tra i rumors legati alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Nonostante la stessa influencer abbia più volte smentito un suo coinvolgimento nel dance show di Rai 1, il tema è tornato d’attualità durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026, dove si sono espressi sia Selvaggia Lucarelli che Milly Carlucci.

Proprio la storica giudice del programma (che aveva già detto la sua), ai microfoni di Bingy News e Like in a Movie, ha commentato con una dichiarazione che ha sorpreso molti, considerando i precedenti giudizi nei confronti dell’imprenditrice digitale:

“Io il mio giudizio impietoso l’ho già dato su Chiara Ferragni. E quindi direi che ci dovrebbe essere un recupero. Ci dovrebbe essere la generosità nell’offrirle una seconda possibilità”. Selvaggia Lucarelli ha proseguito: “Quindi probabilmente da me avrebbe un giudizio meno severo, considerando la vita professionale…..l’altra. E secondo me non sarei io la cattiva della situazione con Chiara Ferragni. La sorpresa nell’uovo non sarei io”.

Insomma, Selvaggia Lucarelli spesso critica verso Chiara Ferragni anche attraverso i social, stavolta apre a una possibilità di cambiamento. Ha sottolineato che il contesto televisivo potrebbe offrire all’influencer una sorta di “seconda possibilità”.

Anche Milly Carlucci, intervistata da SuperGuida TV, ha commentato con cautela la possibile partecipazione: “Allora, io l’ho detto che l’ho chiamata, però lei non se l’è sentita l’altro anno e sta facendo lei un suo percorso, per cui non so quando, se e come, le nostre strade si possano incrociare”.

Per ora, dunque, la partecipazione di Chiara Ferragni rimane solo una suggestione. Ma il clima sembra più morbido del previsto, anche da parte di chi, fino a oggi, non le aveva mai fatto sconti.