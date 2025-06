In una nota Rita Dalla Chiesa critica Affari Tuoi e Stefano De Martino per la presenza del cane Gennarino in trasmissione

Rita Dalla Chiesa ha criticato la presenza del cane Gennarino ad Affari Tuoi, definendo inaccettabile l’uso di animali addestrati per puro intrattenimento. Secondo la deputata, la Rai dovrebbe promuovere un’etica più rispettosa verso gli animali. Ha annunciato che porterà il caso in Commissione parlamentare di vigilanza.

Rita Dalla Chiesa contro Affari Tuoi e De Martino

Il simpatico jack russell che in questa stagione televisiva ha accompagnato Stefano De Martino nello studio di Affari Tuoi si chiama Gennarino (anche se il suo vero nome è Seven). Il cane d è già una piccola celebrità del mondo dello spettacolo: ha partecipato a spot pubblicitari e interpretato Lupa nella serie “Rocco Schiavone”. Eppure, la sua presenza fissa nel programma di Rai 1 ha sollevato un acceso dibattito, soprattutto dopo la presa di posizione di Rita Dalla Chiesa.

Come riportato da Il Corriere della Sera, la deputata di Forza Italia — e responsabile del Dipartimento per il benessere animale — ha criticato la scelta della Rai di inserire un cane addestrato in un programma quotidiano. «Desta disappunto assistere all’utilizzo di animali chiaramente addestrati nei programmi del servizio pubblico», ha scritto in una nota Rita Dalla Chiesa, definendo questa pratica «superata» e contraria alla sensibilità culturale attuale.

Poi Rita Dalla Chiesa ha chiarito che non si oppone alla presenza degli animali in tv, ma alla loro trasformazione in strumenti di spettacolo: «Il punto è la dignità. Costringerli a pregare, fare l’inchino o abbaiare a comando è una pratica chiaramente snaturante». L’ex conduttrice ha citato il caso positivo dei cani a Striscia La Notizia, che si muovono liberi e vengono poi adottati.

La parlamentare ha infine lanciato un appello alla Rai: «Troviamo inaccettabile che proprio la TV pubblica si ponga oggi in ritardo. Porterò la questione in Commissione di vigilanza: il servizio pubblico rifletta sul suo ruolo e promuova una nuova etica nei confronti degli animali», ha concluso Rita Dalla Chiesa.

Questa dunque la presa di posizione. La faccenda intanto ha aperto un dibattito in rete. Vedremo se ci saranno o no delle novità a riguardo e cosa accadrà in tal senso. Novella2000.it in ogni caso attende sviluppi.