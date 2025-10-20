Il botta e risposta a distanza tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli non si placa. La giudice di Ballando con le Stelle ha commentato su Instagram le recenti dichiarazioni dell’attrice nel programma di Francesca Fialdini, Da noi… a ruota libera. La Brilli a sua volta ha replicato…

Il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli

Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli continua ad accendersi a due settimane dal primo battibecco avvenuto in seguito alla partecipazione dell’attrice a Ballando con le Stelle.

Nella mattinata di oggi, 20 ottobre, la giudice del dance show di Rai 1 ha deciso di rispondere pubblicamente, tramite Instagram, a quanto detto e condiviso da Nancy Brilli nelle scorse settimane e ieri dopo l’ospitata da Francesca Fialdini.

“Fermo restando che stiamo parlando di ca**ate, volevo dire a Nancy Brilli che da due settimane fa il giro delle tv a lagnarsi perché i giurati ‘vanno sul personale’, che nessuno è mai andato sul personale, ma al massimo si è detto che non balla bene e alibi non ne esistono”, ha scritto Selvaggia Lucarelli.

L’opinionista poi senza filtri e in modo sempre diretto ha aggiunto ancora:

“Lei in compenso continua a fare storie e ospitate dandoci (soprattutto a me) dei bulli, degli scorbutici, incompetenti. Postando storie della sua amica che scrive che mi prenderebbe a cazzotti se mi incontrasse. Roba che se lo facessi io, sarei al 41 bis”, ha aggiunto come si vede dallo screen sottostante.

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli ricondivisa da Nancy Brilli

Un chiaro riferimento ai post condivisi da Nancy Brilli, ma anche alle dichiarazioni della critica di moda Daniela Fedi, che tempo fa aveva riservato dure parole nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Parole che poi l’attrice romana aveva rilanciato sui suoi social.

Senza troppi fronzoli, poi, la giudice del programma di Rai 1 ha voluto concludere così: “Nancy serena. Ti dirò ‘ok’ come sabato scorso e la settimana prima ancora (in cui neppure sono stata interpellata sul tuo ballo). Così ballerai più serena. E vincerai senz’altro Ballando con le Stelle!”

La risposta di Nancy Brilli non si è fatta attendere: l’attrice ha ricondiviso nelle sue storie Instagram il post di Selvaggia Lucarelli. A sua volta ha scritto: “Che ne pensate voi?”, aprendo il dibattito ai suoi follower. Potrebbe dunque non essere finita qui!