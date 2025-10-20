Nancy Brilli, ospite a Da Noi… a Ruota Libera, ha criticato Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto per i giudizi ricevuti a Ballando con le Stelle. L’attrice ha definito i due “scorbutici e bulli”, accusandoli di rovinarle l’esperienza.

Lo sfogo di Nancy Brilli

Ieri ospite di Francesca Fialdini nel programma Da Noi… a Ruota Libera, andato in onda su Rai 1, Nancy Brilli si è raccontata a tutto tondo, parlando anche della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Ma l’attrice non ha nascosto il suo disappunto nei confronti di due giudici in particolare: Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Durante l’intervista, Nancy Brilli ha confidato di aver smesso di ascoltare i loro giudizi in diretta, preferendo rivederli in un secondo momento online. “Quello che ha detto Selvaggia è stato raggelante, soprattutto perché lei ama gli animali”, ha affermato, alludendo a una battuta sul “bonus lutto” che l’ha profondamente ferita dopo la morte del suo amico a quattro zampe.

Ma non è finita qui. Anche Guillermo Mariotto è finito nel mirino dell’attrice: “Mariotto, invece, nel corso dell’ultima puntata ha criticato la mia interpretazione e questo non posso permetterglielo, sabato prossimo glielo dico. Può criticare il mio modo di ballare, ma non la mia interpretazione”.

Nancy Brilli ha poi sottolineato quanto stia vivendo con entusiasmo questa esperienza televisiva. Anche perché non capita di certo tutti i giorni di poter ballare con dei campioni nel ballo. “Io ho a disposizione una settimana un campione di ballo che cuce addosso a me un’intera coreografia. Ma io sono contentissima! Quando mi ricapita?”

E ha continuato: “In uno show di successo di Rai1, il grande sabato sera, i vestiti, le canzoni, le scenografie. Perché mi devo far rovinare la festa da due scorbutici che fanno i bulli? Hanno scelto questa strada – e neanche con tutti – noi abbiamo questo trattamento particolare. Pazienza”.

Infine, ha ricordato che Milly Carlucci le ha proposto di partecipare allo show per vent’anni, e solo ora ha accettato. Non voleva farsi giudicare da chi non è esperto, ma il lungo corteggiamento della conduttrice l’ha convinta ad accettare.

Come reagiranno i giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto?