Arriva una sorpresa in vista della puntata del Grande Fratello di questa sera: in studio ci sarà infatti anche Sonia Bruganelli, ex opinionista del reality show.

Sonia Bruganelli al Grande Fratello

Il Grande Fratello ci attende questa sera con una nuova puntata e tante sorprese. Rivedremo il ritorno di Anita Mazzotta a seguito del suo ritiro per la morte della sua amata mamma. Tra dinamiche da raccontare, liti varie e dichiarazioni, stasera rivedremo anche la presenza di Sonia Bruganelli.

Già a dicembre dello scorso anno l’ex opinionista del Grande Fratello si era rivista in studio, attirando l’attenzione dei presenti e del pubblico a casa. In quella circostanza Sonia Bruganelli si era detta molto felice di poter presenziare e assistere, stavolta da spettatrice, alle varie dinamiche.

Evidentemente anche quest’anno Simona Ventura, così come Alfonso Signorini, ha pensato di riaverla in studio. Questo almeno stando a quanto comunicato dalle prime anticipazioni di Mediaset: “Sonia Bruganelli torna al GF: sarà ospite d’eccezione nella puntata di stasera“.

Insomma, oltre ai tre opinionisti Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, anche l’ex volto del programma come la Bruganelli avrà modo di esserci e magari commentare le dinamiche di gioco. Non è escluso magari possa presentare in occasione dell’uscita del suo libro, “Solo quello che rimane”, dove si è messa a nudo e rivelato tanto del suo privato lontano dai riflettori.

Solo ieri Sonia Bruganelli è stata ospite di Verissimo e qui ha rivelato i reali motivi della sua rottura con Paolo Bonolis. In maniera molto diretta e onesta ha spiegato quali sono state le ragioni di questo addio, pur mantenendo un buon rapporto e rispetto reciproco.

Stasera dunque per Sonia Bruganelli ci sarà un nuovo ritorno a Mediaset e stavolta nello studio che la vista ricoprire il ruolo di opinionista per due stagioni. Riserverà qualche commento pungente ai concorrenti attualmente in gioco?