Stasera ad arrivare come ospite a L’Isola dei Famosi è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista così a pochi minuti dall’inizio della diretta del reality show di Canale 5 ha stroncato Mario Adinolfi. Ecco le sue dichiarazioni pungenti.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Siamo nel pieno di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e stasera ad arrivare come ospite in studio è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista, che è nota per non avere peli sulla lingua e per la sua schiettezza, a pochi minuti dall’inizio della diretta ha così stroncato Mario Adinolfi, di certo uno dei concorrenti più controversi e discussi di questa edizione.

Il naufrago infatti in queste settimane si è trovato contro gran parte del gruppo e diversi suoi compagni l’hanno accusato di essere uno stratega e di avere un doppia personalità. Ad essere delle stessa opinione è anche la stessa Selvaggia Lucarelli, che prendendo parola ha dichiarato:

“Le sue personalità pesano molto di più del suo fisico. In questa isola si sta giocando la carta dell’uomo che sa utilizzare la sua influenza, il suo carisma, muove gli altri come pedine. Se ne sta lì seduto tutto il giorno, come le comare sulla sedia di plastica, e comincia a sparlare di tutti e a mettere l’uno contro l’altro anche in maniera piuttosto diabolica”.

Diversi naufraghi si sono così trovati d’accordo con le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli e anche sui social gli utenti stanno elogiando il discorso della giornalista.