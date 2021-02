1 Selvaggia Roma punzecchia Dayane

L’amicizia tra Selvaggia Roma e Dayane Mello nella Casa del GF Vip è durata meno del previsto, a causa di alcune divergenze tra le due. L’influencer ha spesso attaccato la modella per alcuni suoi modi di fare, anche nei riguardi di Rosalinda Cannavò. La brasiliana si è piuttosto innervosita e questo ha dato il via ad uno scontro non indifferente tra loro, che le ha portate spesso a scontrarsi, fino a che Selvaggia poco dopo non è stata eliminata dal reality.

Sia in Casa che fuori, Selvaggia Roma ha spesso attaccato Dayane Mello di prepotenza, menefreghismo e atteggiamenti molto duri nei confronti delle persone con le quali si rapporta. Dal canto suo la prima finalista del reality si è difesa, sottolineando di non trovarsi per nulla d’accordo con lei.

Sui social Selvaggia non manca occasione di lanciare frecciatine e a quanto pare ora è tornata a punzecchiare la Mello con un post su Tik Tok, condiviso poi anche tra le storie di Instagram. Qui fa una parodia, alla quale ha aggiunto anche una didascalia:

“Quando fanno passare la Mello in finale” ha scritto Selvaggia Roma sui suoi social ufficiali. Il momento postato sul web, sebbene abbia fatto divertire una fetta di pubblico, ha infastidito non poco i fan di Dayane Mello. Questi ultimi infatti hanno commentato sottolineando come l’influencer voglia magari trovarsi al posto dell’ex coinquilina.

non sel4aggia r0ma che deve ancora digerire l’eliminazione e dimostra quotidianamente un’ossessione compulsiva nei confronti di dayane pubblicando ste cessate per i suoi followers comprati su instagram pic.twitter.com/Whs0xmUAC1 — 👼🏻davide👼🏻 (@indecisissimo) February 1, 2021

Che ci sia un pizzico d’invidia o semplicemente è tutto incentrato sulla poca simpatia di Selvaggia Roma nei confronti di Dayane Mello? C’è da dire che nemmeno la modella brasiliana nutre grande affetto nei riguardi dell’influencer.