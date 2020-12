1 Lo scherzo notturno ideato da alcuni vipponi infastidisce Dayane Mello, che si lamenta duramente

Una nottata particolarmente turbolenta nella Casa del GF Vip, per via di uno scherzo ai danni di Pierpaolo Pretelli, verificatosi tra le 5 e le 6 del mattino. Questa mattina al risveglio, Dayane Mello ha raggiunto i vipponi per la colazione e si è confrontata con Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta su quanto accaduto. Rivolgendosi all’ex tronista ha chiesto se anche lui si fosse svegliato per via della marachella.

Zelletta ha ammesso di aver ripreso sonno poco dopo, ma comunque di non essersi spaventato. Rosalinda ha detto invece di essersi svegliata di soprassalto non solo per lo scherzo, ma anche per aver sentito Dayane lamentarsi: “Mi sono spaventata un attimo e ho visto un accappatoio rosa, ma poi sono tornata a dormire e non ho capito nemmeno il perché di questo scherzo”. Andrea ha spiegato che si sono semplicemente buttati nel letto di Pierpaolo e si sono messi ad urlare.

Dayane Mello è tornata sulla questione: “L’ho trovata come una mancanza di rispetto, perché non puoi metterti a fare certe cose senza pensare agli altri. Mi sono tanto spaventata”. Andrea ha spiegato che lo scherzo è nato per far sorridere Giulia Salemi, che in quel momento si era svegliata di malumore: “Comunque no, non è giusto quello che hanno fatto. Se pensi che sia così diglielo, perché è giusto che lo sappiano. Poi io che ho fatto degli scherzi non posso dire nulla”, ha suggerito Zelletta.

Poco dopo Dayane Mello si è confrontata anche con Pierpaolo Pretelli nella zona beauty. Il giovane modello ha confidato di essere sveglio e forse per questo non si è preso uno spavento. Ma non è finita qui. Perché la discussione è proseguita in giardino, dove si è verificato lo scontro con Selvaggia Roma…