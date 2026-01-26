Sarà Giulia Soponariu a presentare Serata di Cabaret

Sarà l’ex dell’ultimo Grande Fratello Giulia Soponariu a condurre Serata di Cabaret con Cavallari, Impastato e Fontana

Serata di Cabaret: conduce Giulia Soponariu

Sarà un momento di grandi risate alla Serata di Cabaret in programma venerdì 20 febbraio alle ore 22 al Teatro Perla di Nova Gorica. Una serata all’insegna di comicità e divertimento con una conduttrice d’eccezione come Giulia Soponariu.

Lei la conosciamo molto bene perché ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Nel programma Giulia Soponariu si è classificata seconda in finale alle spalle di Anita Mazzotta.

Un percorso quello della gieffina che, a quanto pare, dopo il reality show non si è fermato e la vede in una nuova veste. Stavolta come presentatrice dello spettacolo teatrale.

Giulia Soponariu dunque accompagnerà il pubblico in un viaggio tra ironia e spettacolo.

I tre comici d’eccellenza: Cavallari, Impastato e Fontana

Ma chi sono i comici che saliranno sul palco? A intrattenere la Serata di Cabaret condotta da Giulia Soponariu troveremo tre artisti d’eccezione molto noti al pubblico televisivo.

Dal programma televisivo di Canale 5 Zelig infatti arriveranno nel dettaglio: Max Cavallari, Gianluca Impastato e Fabrizio Fontana. Ospiti d’eccezione attesissimi che non risparmieranno risate al pubblico.

I biglietti sono disponibili dal 19 gennaio 2026 presso il banco Privilege.

Dunque per chi vuole concedersi una giornata diversa, di certo Serata di Cabaret potrebbe essere l’occasione giusta. Sul palco oltre ai tre amati comici anche la possibilità, come detto, di vedere l’ex gieffina Giulia Soponariu nelle vesti di conduttrice d’eccezione.

Per lei sarà sicuramente una grande opportunità per farsi conoscere meglio dal pubblico e mostrarsi in una chiave differente rispetto al ruolo di concorrente di reality show.

