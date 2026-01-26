Nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni, pare essere certo il ritorno del Grande Fratello Vip. La nuova edizione del reality show infatti si farà e in lizza per la conduzione ci sarebbero due nomi.

Le ultime news sul Grande Fratello Vip

In queste settimane si sta a lungo parlando del futuro del Grande Fratello Vip. Il reality show infatti sarebbe dovuto tornare in primavera su Canale 5 e già in molti stavano aspettando il ritorno del celebre reality show. A seguito del caso Signorini però in molti hanno messo in dubbio la partenza della trasmissione e si è parlato anche di un possibile slittamento. Adesso, come fa sapere Dagospia, sembrerebbero essere arrivati alcuni aggiornamenti sul programma, che faranno felici tutti i fan.

Stando a quanto riporta il noto portale, il GF Vip si farà e nel corso del 2026 tornerà ufficialmente in tv. Pare infatti che Endemol, la casa di produzione del reality, abbia ricevuto il via libera per la nuova edizione e attualmente dunque sarebbero iniziati i preparativi per le prossime puntate. Al momento però non ci sarebbe ancora una data di partenza certa. Il programma infatti potrebbe iniziare o in primavera o in autunno.

Ma chi ci potrebbe essere alla conduzione del Grande Fratello Vip? Dagospia ha risposto anche a questo. In lizza ci sarebbe Ilary Blasi, come si mormora già da settimane. L’alternativa sarebbe invece Veronica Gentili, che lo scorso anno ha preso in mano le redini de L’Isola dei Famosi.

Il ritorno dell’Isola

Pare dunque che la nuova edizione del format Vip del longevo reality show sia in preparazione e che nel corso del 2026 farà ritorno su Canale 5. Tuttavia in queste ore è emerso un retroscena anche sulla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che potrebbe debuttare prima del previsto.

Pare infatti che la trasmissione possa tornare in onda in primavera, nonostante al momento non ci siano ancora date ufficiali. Anche in questo caso, la conduzione potrebbe essere affidata nuovamente a Veronica Gentili, che lo scorso anno ha conquistato il cuore del pubblico.

