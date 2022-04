Nuovi problemi di salute per l'ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu. Cosa è successo e come sta oggi l'influencer sarda

Nuovi problemi di salute per Serena Enardu. Per lei non è un periodo del tutto semplice. L’ex tronista di Uomini e Donne è finita ancora una volta in ospedale, come già accaduto a febbraio (quando è stato necessario il ricovero). La stessa ha spiegato di avvertire spossatezza e debolezza, tanto da svenire. A raccontare l’accaduto, verificatosi giovedì notte, è stata proprio l’ex compagna di Pago che su Instagram ha spiegato nel dettaglio cosa è successo.

Sembrerebbe che a essersi accorto del malessere di Serena Enardu sia stato suo figlio Tommaso che, oltre a chiamare i soccorsi, si è preoccupato di avvisare i parenti più stretti. Grande preoccupazione anche da parte della sorella dell’ex tronista, Elga Enardu, che le è stata accanto in questo momento difficile insieme alla mamma.

Ma leggiamo le parole di Serena Enardu postate direttamente nel suo profilo Instagram, tra le storie:

“Giovedì notte sono stata male, sono svenuta nuovamente. Ora mi sento meglio, ma molto debole…”, ha fatto sapere la Enardu. Poco dopo l’ex tronista ci ha tenuto ha fare dei doverosi ringraziamenti. Ecco quanto ha aggiunto: “Grazie ancora agli operatori dell’ambulanza, a Elga che ha rischiato l’infarto, a Tommy che è stato il primo a soccorrermi e a mamma che si è precipitata senza lasciarmi mai un secondo”.

Infine non ha potuto che rivolgere un bel pensiero anche ai suoi fan, che si chiedono quale sia il suo reale stato di salute: “Non preoccupatevi, mi riprendo e torno più forte di prima”, ha scritto Serena.

La storia Instagram di Serena Enardu

Dunque in questi giorni Serena Enardu ha avuto altri problemi di salute che l’hanno portata a essere anche meno presente sui social. Ha provato a rasserenare i suoi numerosi fan, con la speranza di potersi riprendere il prima possibile e tornare a mostrarsi sul proprio profilo Instagram.

