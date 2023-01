Chi è Sergio Bernal? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Gennaio 2023

Chi è

Vediamo cosa sappiamo su Sergio Bernal, primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Sergio Bernal

Nome e Cognome: Sergio Bernal Alonso

Data di nascita: settembre 1990

Luogo di Nascita: Madrid

Età: 32 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: ballerino

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @sergio_bernal90

Sergio Bernal età e biografia

Andiamo a scoprire cosa sappiamo della biografia di Sergio Bernal, considerato da molti il Roberto Bolle spagnolo. Il ballerino nasce a Madrid nel settembre del 1990.

La sua età è dunque di 32 anni, mentre sconosciute sono le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

La passione per la danza arriva fin da bambino. All’età di quattro anni infatti sua madre decise di iscrivere sia lui che suo fratello gemello ai corsi di flamenco e sevillana, una danza tipica della Siviglia. Da quel momento Sergio non ha più smesso di ballare.

Prima di andare a scoprire la sua prestigiosa carriera però vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Sergio Bernal purtroppo non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se il ballerino sia fidanzato. Tuttavia a oggi non abbiamo risposta a questa domanda.

Ma dove è possibile seguire Sergio sui social? Andiamo a scoprirlo.

Dove seguire Sergio Bernal: Instagram e social

Vi state chiedendo come è possibile rimanere in contatto con Sergio Bernal e dove è possibile seguirlo sui social? Scopriamolo.

Il ballerino ha un profilo Instagram che è attivo e che vanta già più di 15 mila follower.

Proprio sul noto social Bernal condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Ma cosa sappiamo a riguardo?

Carriera

La carriera di Sergio Bernal inizia in tenera età. Solo nel 2022 infatti, a 12 anni, il ballerino viene ammesso al Real Conservatorio de Madrid “Mariemma”. Dopo aver danzato in diverse compagnie di successo, nel 2008 ottiene il ruolo di primo ballerino nella Compañía de Rafael Aguilar. Da quel momento inizia a collaborare con diversi artisti internazionali, del calibro di Aída Gomez, Antonio Najarro e Carlos Saura.

In seguito entra a far parte del “Nuevo Ballet Espanol”, e danza nello spettacolo “Mudanzas Boleras”, con una tournée mondiale. Nel corso della sua carriera Sergio interpreta diversi celebri ruoli, tra cui Don José in Carmen. Bernal ha anche vinto la Maratón de Danza de Madrid e ha diretto la serata di danza “One day and three glances”.

A settembre 2012 entra a far parte del Ballet Nacional de España, dove nel 2016 viene nominato primo ballerino. Nel 2019 Sergio Bernal ha fondato con Ricardo Cue la Sb Dance Company.

Sergio Bernal ad Amici 22

A gennaio 2023 Sergio Bernal arriva come ospite speciale ad Amici 22, nel ruolo di giudice esterno. La puntata del talent show di Maria De Filippi con il ballerino andrà in onda su Canale 5 domenica 29 gennaio, alle ore 14.00.