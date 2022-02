Chi ha scritto Sesso occasionale di Tananai

Classe 1995, Tananai durante i giorni del Festival di Sanremo ha portato sul palco dell’Aristo il brano “Sesso occasionale“. La canzone sta riscuotendo sempre più successo anche a distanza di giorni dalla fine della kermesse musicale. Durante la settimana sanremese, però, in molti potrebbero non aver fatto caso a un dettaglio. Non vi siete forse accorti da chi è stata scritta la canzone. Stiamo parlando di Paolo Antonacci. Il cognome vi ricorda qualcosa?

Si tratta proprio per figlio di Biagio Antonacci, nonché nipote di Gianni Morandi. Il primo, infatti, è stato per dieci anni, dal 1993 al 2002, insieme a Marianna Morandi. Da questa relazione sono nati, appunto, Paolo e anche Giovanni. A un certo punto, però, qualcosa si è rotto e hanno deciso di separarsi. Sono sempre stati molto riservati riguardo la loro storia e ad oggi non sappiamo ancora i motivi precisi che li hanno portati a prendere due strade diverse.

Fatto sta che Paolo Antonacci ha contribuito a scrivere il brano “Sesso occasionale” di Tananai. Quest’ultimo non aveva rilasciato molte informazioni sul significato del testo prima di cantarlo sul palco dell’Ariston, ma TV Sorrisi e Canzoni aveva dato delle anticipazioni “Porta all’Ariston una canzone pop ironica, veloce e fresca, che racconta i tentativi di liberarsi da un’accusa di tradimento. «Baby ritorna da me e metti via quella pistola, quell’altra non mi è mai piaciuta»: quasi un Buscaglione dei giorni nostri“. Oggi in molti l’apprezzano . Vi lasciamo, quindi, con alcuni versi:

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Abbiamo litigato come i gatti sembra che è caduto il cielo

Ok va bene che non lo rifaccio si però dai anche meno

E quanto ti ho aspettata ma tu no no

Ballavi con un tipo, de Niro al quinto shot

Rimani fino a tardi ma io no, io me ne vado che c’ho sonno

E la testa in alto mare, troviamoci una casa e non finiamoci più

Nel sesso occasionale ma sappi che

Tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

