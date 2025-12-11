Il Natale si sta avvicinando ed è tempo di pensare al menù per le feste. Ma quanto costano i panettoni firmati dai grandi pasticcieri? Andiamo a scoprirlo.

I prezzi dei panettoni firmati

Mancano solamente due settimane al Natale ed è dunque giunto il momento di pensare al menù per le festività. Senza dubbio sulle tavole degli italiani non può mancare il panettone. Il tradizionale dolce, amato da grandi e piccini, è anche un perfetto regalo per amici o parenti e anche i più celebri pasticcieri, come ogni anno, hanno proposto le proprie rivisitazioni.

Ma sapete quanto costano i panettoni firmati? Andiamo a scoprirlo. Tra quelli più noti c’è di certo quello dello chef Niko Romito, che propone due ricette diverse: quella ‘classica’, che un costo di 55 euro, e quella ‘special’ da 1,5 chili che ha invece un prezzo di ben 150 euro. Alla Gucci osteria di Firenze di Massimo Bottura con la pasticceria di Filippo Timi, la versione classica del dolce costa 60 euro. Bisogna invece spendere 85 euro per la versione da 1 chilo. Ma non è finita.

Carlo Cracco propone un panettone classico, dal costo di 46 euro. Iginio Massari offre due possibilità di acquisto: la versione da mezzo chilo (a 26 euro) e quella da un chilo (a 49 euro). Non mancano anche rivisitazioni particolari e innovative, come quella di Luigi Biasetto, che ha trasformato la sua torta di sette veli in un panettone, il cui costo è di 82 euro.

Non manca anche il dolce preparato da Sal De Risio, che costa 43 euro. Infine c’è quello di Ernst Knam, che offre un panettone ai tre cioccolati. Il prezzo? 55 euro.

CREDITI FOTO: Alberto Cattaneo / Nick Zonna / IPA

