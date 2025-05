Sfera Ebbasta ha commentato sul social Threads le recenti dichiarazioni di Salmo sull’offerta di 1 milione ricevuta da X Factor, ma rifiutata.

Sfera Ebbasta risponde a Salmo sul cachet di X Factor

Sta facendo molto discutere il post pubblicato da Sfera Ebbasta sul suo profilo Threads, in cui sembra commentare in maniera indiretta ma piuttosto chiara le recenti dichiarazioni di Salmo riguardo la sua scelta di rifiutare un milione di euro per diventare giudice di X Factor.

Il rapper sardo, infatti, ha rivelato in diverse interviste, di aver detto no a una cifra a sei zeri, propostagli dal noto talent show di Sky Uno, dopo aver effettivamente fatto una sorta di provino per sedere dietro il tavolo della giuria.

A quanto pare, la stessa cifra era stata offerta in passato anche a Sfera Ebbasta, che invece ha accettato senza esitazione, diventando giudice del talent show nella 13a edizione, in onda nel 2019 e portando alla vittoria la giovane cantante Sofia Tornambene. Nel suo post, Sfera ha, infatti, scritto:

“Io il milly da X Factor me lo sono preso senza pensarci due volte”.

Il commento di Sfera Ebbasta

Nonostante non ci siano riferimenti espliciti, il tempismo e il contenuto del messaggio hanno fatto subito pensare a una frecciata diretta a Salmo. Il pubblico si è diviso.

Alcuni hanno percepito una nota polemica nelle parole di Sfera e una sorta di rivendicazione di quella scelta. Altri, invece, le hanno interpretate come un semplice racconto di fatti.

Mentre Salmo ha difeso la sua posizione per un offerta arrivata secondo lui in un momento non adatto, Sfera si è mostrato subito aperto alla collaborazione con X Factor, anche alla luce della cifra proposta.

Nel frattempo, entrambi i rapper continuano a godere di un enorme seguito e di carriere solide, ma non è escluso che questa scaramuccia a distanza possa riaprire tensioni o dare il via a nuovi botta e risposta tra le due personalità.