Cantautore, ballerino e attore l’artista di Cipro all’Eurovision Song Contest è Theo Evan. Ma chi è e qual è la sua canzone? Ecco tutti i dettagli su età, vita privata, carriera e Instagram.

Chi è Theo Evan

Nome e Cognome: Evangelos Theodōrou

Data di nascita: 26 novembre 1997

Luogo di nascita: Nicosia (Cipro)

Età: 27 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: cantautore, ballerino e attore

Profilo Instagram: @theoevan_

Theo Evan età, vero nome e biografia

Il cantante di Cipro all’Eurovision Song Contest 2025 come si chiama? All’anagrafe è Evangelos Theodōrou, questo il suo vero nome, ma tutti lo conosciamo come Theo Evan.

Quanti anni ha e dov’è nato? Il cantautore è nato il 26 novembre 1997 a Nicosia e la sua età è di 27 anni. Theo Evan è del segno zodiacale del Sagittario.

Per quanto riguarda i suoi genitori e famiglia, sappiamo che le sue origini sono greco-cipriota.

Dalla biografia sappiamo che da sempre Theo Evan ha studiato danza e canto, avvicinandosi poi anche alla recitazione. Oggi è un artista a 360° e nel 2025 è il rappresentante ci Cipro all’Eurovision 2025.

Vita privata

Se la biografia ci ha dato qualche spunto, non si può dire certamente lo stesso per la vita privata.

Il cantante di Cipro dell’Eurovision Song Contest 2025 è fidanzato o sposato? Non sappiamo se Theo Evan è o meno single.

Dal suo profilo social non traspare nulla, quindi non possiamo darvi alcun tipo di informazione.

Dove seguire Theo Evan di Eurovision 2025: Instagram e social

E a proposito di social, se siete rimasti colpiti dal talento di Theo Evan e intendete seguirlo, potete farlo su Instagram o anche su Threads.

Insomma vi basta digitare il suo nome sui social per trovare le pagine ufficiale e contenuti che riguardano i suoi progetti e la sua musica.

Carriera

In quanto alla carriera di Theo Evan, rappresentante di Cipro all’Eurovision 2025, sappiamo che ha trascorso la sua vita tra danza e lezioni di canto nel coro della scuola.

Fin da piccolo ha sempre mostrato interesse sia nella danza che nel canto. Dall’età di 7 anni infatti pratica entrambe, ma solo durante l’adolescenza ha scritto le prime canzoni.

Negli anni Theo Evan ha partecipato a diverse produzioni teatrali e talent show, ricevendo consensi e premi.

In quanto al percorso di studi sappiamo che è diplomato alla English School di Nicosia, per poi trasferirsi negli USA per studiare musica e arti dello spettacolo al Berklee College of Music di Boston. Terminati gli studi si è trasferito a Los Angeles e poi è tornato nella sua città natale.

In seguito ha iniziato a pubblicare le sue prime canzoni, tra cui la prima The Wall a cui ne sono seguite diverse negli anni. Poi il debutto nel 2022 nella serie televisiva Euphoria.

Nel settembre 2025 la CyBC (rete cipriota) l’ha selezionato per rappresentare il Paese all’Eurovision Song Contest 2025 organizzato a Basilea.

Film e serie TV

Durante la sua giovane carriera d’attore, Theo Evan non ha partecipato a dei film ma a una famosa serie TV come Euphoria.

Euphoria

E a proposito di questo infatti Theo Evan ha debuttato nel panorama televisivo nel 2022 con una piccola comparsa nella seconda stagione della serie TV americana di HBO, Euphoria.

Album e canzoni

Non ha album all’attivo Theo Evan, ma ci sono diverse canzoni pubblicate nel corso della sua carriera. Per esempio nel 2021 ha pubblicato The wall, mentre nel 2022 So cold e Burn us down.

L’anno successivo invece ha pubblicato altri due singoli come Save me from myself e Dark Side. Nel 2024 è stata invece la volta di The cost of losing you e Fading dreams. Infine nel 2025 ha reso noto il brano Shh, che l’ha poi portato a partecipare all’Eurovision Song Contest 2025.

Theo Evan all’Eurovision Song Contest 2025

Tra le 37 nazioni in gara all’Eurovision Song Contest 2025 c’è Cipro. Il rappresentante è Theo Evan, per l’appunto, che ha portato la canzone Shh.

Si tratta del primo cipriota nativo dell’isola a farlo dai tempi di Hoving Demirjian nel 2017.

Canzone Eurovision testo e significato di Shh

Qual è il testo di Shh, la canzone con la quale Theo Evan si è presentato all’Eurovision Song Contest? Qui vi proponiamo un piccolo stralcio del brano:

“I’ve got golden locks and eyes so captivating

I am famous for my beauty, who am I? (Shh)

I’ve been told I am a little overconfident

And this will be my downfall, who am I? (Shh)”.

Ma qual è il significato di Shh? La canzone celebra il silenzio come forma di rispetto delle persone che ci stanno attorno. In generale vuole inviare come messaggio che delle volte è bene tacere per non distruggere o compromettere le persone più fragili.

