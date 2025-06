Stando ai rumor Antonella Clerici potrebbe sfidare Maria De Filippi nel sabato sera del 2026 con The Voice Kids, solitamente in onda al venerdì. Si parla dunque di uno scontro diretto con C’è posta per te. La Rai punta così su un volto forte per contendere lo storico dominio di Canale 5.

Antonella Clerici sfiderà Maria De Filippi?

Il sabato sera della TV italiana si prepara a una sfida che promette scintille. Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela nella sua rubrica “C’è chi dice…” sul settimanale Chi, nella prossima stagione televisiva Antonella Clerici potrebbe essere protagonista di un inedito scontro diretto con Maria De Filippi.

Un confronto tra due regine della televisione generalista che non si sono quasi mai trovate testa a testa nella medesima fascia oraria, ma che dal gennaio 2026 potrebbero finire l’una contro l’altra. E si tratterà di una bella sfida quella tra Antonella Clerici e Maria De Filippi, semmai dovesse concretizzarsi. A lanciare la notizia è proprio Candela, che scrive:

“Clerici contro De Filippi: la nuova sfida del sabato sera. – Toccherà ad Antonella Clerici vestire i panni dell’aziendalista e sfidare Maria De Filippi nella prossima stagione al sabato sera. A gennaio 2026 su Rai 1 andrà in onda la versione Kids di The Voice, in onda storicamente al venerdì, contro C’è posta per te.”

Una mossa forte da parte della Rai, che sembrerebbe intenzionata a rinforzare il prime time del sabato puntando su un volto amato e consolidato come quello di Antonella Clerici e su un format che già ha dimostrato di saper conquistare il pubblico familiare.

Maria De Filippi, con il suo “C’è posta per te”, da anni domina gli ascolti del sabato sera su Canale 5. La scelta di spostare The Voice Kids con Antonella Clerici dal venerdì al sabato appare dunque come un tentativo audace di contrastare quel monopolio.

La battaglia degli ascolti è ancora lontana, ma già si preannuncia avvincente. Due stili, due pubblici, due regine del piccolo schermo pronte a darsi “battaglia” a colpi di share.