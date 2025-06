Alessandra Amoroso arriva al suo instore ma non fa in tempo a salutare i fan e corre in bagno a fare pipì

In questi giorni Alessandra Amoroso sta girando l’Italia con una serie di instore, in occasione del lancio del suo nuovo disco. Proprio durante uno degli incontri, la cantante appena arrivata sul luogo dell’evento è corsa in bagno per fare pipì, tra le risate dei fan.

È un periodo intenso questo per Alessandra Amoroso. Come tutti ormai sappiamo, la cantante di Cose stupide è in dolce attesa e il prossimo settembre diventerà mamma per la prima volta. Tuttavia l’artista salentina sta continuando a lavorare senza sosta e proprio la scorsa settimana ha dato il via al suo tour estivo, che fino ad agosto inoltrato la porterà in giro nelle principali città italiane. Ma non solo. Una manciata di giorni fa l’ex vincitrice di Amici ha anche pubblicato il suo nuovo album di inediti, Io non sarei, che contiene anche gli ultimi singoli rilasciati, da Mezzo Rotto, a Si mette male, fino alla recente Serenata in feat con Serena Brancale.

Contemporaneamente Alessandra ha deciso di partire per un piccolo tour instore, durante il quale sta incontrando i fan che in questi 16 anni l’hanno supportata e sostenuta. Proprio durante uno degli ultimi firma copie è però accaduto qualcosa che ha fatto sorridere tutti i presenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Una volta arrivata sul luogo dell’instore, Alessandra Amoroso non ha fatto in tempo a salutare i suoi fan che è corsa in bagno, non riuscendo più a trattenere la pipì. A quel punto non sono mancate le risate generali e nel mentre il video del momento ha fatto il giro del web.

AleAmo che corre in bagno a fare la pipì mi spezza ✈️✈️#alessandramoroso #iononsarei pic.twitter.com/5eWXnpWtSX — aleamoroso/io non sarei✨ (@v__amoroso) June 17, 2025

Poco dopo tuttavia la cantante è tornata e ha iniziato a salutare uno a uno i suoi fan, firmando le copie del suo ultimo album e scattando foto ricordo con il pubblico.