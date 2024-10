In diretta al Grande Fratello, Javier Martinez ha scoperto cosa ha detto Lorenzo Spolverato alle sue spalle. Nell’apprendere queste parole è sbottato: “Sciacquati la bocca”.

Javier Martinez scopre cosa pensa di lui Lorenzo

Stasera al Grande Fratello dopo il faccia a faccia tra Yulia e il suo ex Simone, c’è stato anche un blocco dedicato a Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo la scorsa settimana si è espresso sul rapporto tra il coinquilino e Shaila Gatta.

Riguardo alla “non ancora coppia” formata tra Javier Martinez e Shaila Gatta, Lorenzo ha affermato che per lui l’ex velina ha bisogno di “fuoco, passione, cazzimma”. Lei, però, dalla sua ha affermato di non vedera l’ora di baciare il pallavolista.

Lorenzo crede che Javier non abbia il carattere giusto per Shaila: si tratta di gelosia o un semplice punto di vista? 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/RSJ2xBGVF9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 21, 2024

Lorenzo poco dopo terminata la clip ha fatto sapere quanto segue: “Mi godo l’amicizia che c’è con Shaila. Sono l’opposto di Javier”.

La reazione di Javier: “Sciacquati la bocca”

Poco dopo la clip, Alfonso Signorini ha interrogato Javier Martinez, chiedendogli cosa pensasse di queste parole di Lorenzo Spolverato nei suoi confronti. Il ragazzo argentino non si è detto affatto d’accordo e si è piuttosto infastidito dall’atteggiamento del coinquilino.

Per questo non appena gli è stato dato modo di parlare ha risposto: “Lorenzo sciacquati la bocca. Non sai niente di me e non mi conosci fuori. Solo perché non vado a scoppiare i palloncini nel parco come te, non vuole dire che non sono focoso, sciacquati la bocca un attimo. Sei consapevole delle parole che dici?” ha detto senza mezzi termini.

Dalla sua Lorenzo Spolverato ha continuato a ribadire il suo pensiero su Javier Martinez, non trovando un punto d’incontro con lui. È convinto di poter offrire qualcosa di diverso a Shaila, a differenza del suo “rivale”.

E Shaila Gatta cosa pensa di tutto questo? La concorrente del Grande Fratello ha affermato di avere il fuoco dentro di suo e non ha bisogno che questo sia alimentato da altri: “Lorenzo continua ad alimentare la sfida, non c’è bisogno di screditare un altro e so che è di una settimana fa. Ma un uomo vero delle volte tace”.

Riusciranno a chiarirsi Javier Martinez e Lorenzo Spolverato?