Ci sarebbe un segreto decisamente intimo tra Shaila e Lorenzo ed è venuto fuori nelle ultime ore al Grande Fratello. A rivelare l’esistenza di questo segreto è stata Jessica dopo alcune parole di Lorenzo. Cosa è successo quindi? Qual è questo segreto che ha suscitato grande curiosità? Ecco cosa hanno dichiarato i diretti interessati.

Ecco il segreto intimo di Shaila e Lorenzo al Grande Fratello

Nelle scorse ore è venuta fuori una nuova dinamica all’interno della Casa del Grande Fratello. Si è parlato di un presunto segreto intimo tra Shaila e Lorenzo. A parlarne per prima è stata Jessica riportando agli altri una dichiarazioni fattale proprio da Spolverato. Lui stesso ha detto che c’erano state delle dichiarazioni intime tra loro sotto le coperte che non voleva tirare fuori, ma che lo avrebbe fatto se si fosse ritrovato costretto.

Molti hanno alzato dubbi su questo segreto. C’è chi ha iniziato a fare tante teorie di vario tipo e chi ha detto che poteva essere tutta una montatura per far parlare di loro. Qual è quindi il segreto intimo di Shaila e Lorenzo? Nella puntata di stasera del Grande Fratello Alfonso Signorini ha voluto idagare. Così ha diviso i diretti interessati e ha parlato con loro.

Il conduttore è partito da Shaila, la quale ha detto: “Nel mio passato mi sono sentita usata dai miei compagni, non voglio che tu faccia lo stesso. Non farmi questo. Credo sia questo il segreto, poi altri segreti io non ricordo. Chiediamo a lui. Io ero nervoso e nel parlare è venuta fuori Chiara. Ma sono mie insicurezze e lei non c’entra nulla”.

A questo punto Signorini si è spostato su Lorenzo e ha chiesto a lui la verità. Spolverato ha quindi risposto: “Non c’è nessun segreto. Io intendevo segreti di intimità che riguardava in quel momento le gelosie di Shaila su Chiara e le varie clip”.

In pratica il segreto sarebbe la gelosia di Shaila verso Chiara. L’ex velina infatti avrebbe anche detto a Spolverato di vedere loro due molto più affini caratterialmente. Ma questa cosa è risaputa e non si può considerare un segreto.

Ecco che allora il conduttore del Grande Fratello ha chiesto un commento prima di Jessica che ha risposto: “Lo avrei detto in un altro modo. Dicendomi ‘sono successe cose intime’, io pensavo cose completamente diverse”. Poi ha chiesto l’opinione anche di Stefania che ha riferito: “Il segreto non esiste. Se lo sono inventate per far credere chissà cosa e mettere curiosità alle persone”.