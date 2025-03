Zeudi Di Palma ha incontrato il padre Pasquale con il quale non ha mai avuto rapporti per vent’anni. Il video

Il confronto tra Zeudi Di Palma e il padre

Il signor Pasquale ha scritto al Grande Fratello per avere l’occasione di poter fare una sorpresa a Zeudi Di Palma, la figlia con la quale non ha mai avuto un rapporto da tutta la vita. Ha spiegato a Signorini di averla vista per l’ultima volta quattro anni fa in occasione di Miss Italia e per un periodo si sono frequentati:

“Pensavo di aver recuperato un rapporto. Io e la mamma venivamo da una separazione, non so bene perché poi sono stato allontanato così dai miei figli. Io me ne sono andato per forza di cose. A Zeudi non è stata la possibilità di starmi vicino. Sono qui per chiederle perdono perché la amo ed è il mio sangue”.

Zeudi Di Palma, invece, ha raccontato che la madre non le ha mai vietato di cercarlo dopo che se ne era andato quando aveva solo due anni: “Lui però non ha mai voluto conoscerci e crescerci, un dolore fortissimo. Non ci siamo mai vissuti”. La concorrente ha domandato perché il padre ha aspettato di venire in TV per riallacciare il rapporto con lei e Pasquale ha affermato:

“A me non interessano i riflettori, sono qui per guardare gli occhi di mia figlia. Potevo farlo prima ma dovevi darmi l’opportunità. Non c’è mai stata l’occasione. […] Quattro anni fa io venivo ad aiutarti moralmente”.

Zeudi decide di incontrare suo padre Pasquale… #GrandeFratello pic.twitter.com/wfRJshchPj — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2025

In un primo momento, Zeudi Di Palma ha voluto tagliare corto e sembrava che volesse chiudere il discorso per tornare in casa: “Biologicamente sei mio padre ma non ti conosco. Buona serata Pasquale, io ti voglio solo salutare”. Tuttavia, alla fine ha accettato di incontrarlo per stringergli la mano e “fargli vedere cosa si è perso“.

Il papà le ha promesso che questo è solo il primo passo e, se gliene darà l’occasione, continuerà a far parte della sua vita. Zeudi non è parsa molto convinta ma ha concluso: “Ti ho incontrato per me e non per te. Hai sbagliato per vent’anni. Vedremo quello che riuscirai a dimostrarmi, mi baserò su quello”.