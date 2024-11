Durante un confronto Shaila Gatta ha difeso Helena Prestes e ha accusato Lorenzo Spolverato: “Sei stato aggressivo”, ma la reazione di lui ha fatto discutere: “Se l’è meritato”.

Shaila Gatta difende Helena e accusa Lorenzo

Nuova giornata di scontri al Grande Fratello. E non parliamo del faccia a faccia tra Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. Ieri infatti ad avere un ampio diverbio anche Lorenzo Spolvero e Shaila Gatta, dove non sono mancate accuse e urla. Nella notte lei l’ha anche accusato di portarla allo stremo e di farla sentire sbagliata perché non ascolta.

A seguito della durissima discussione, Shaila Gatta ha chiesto un nuovo confronto a Lorenzo Spolverato. Durante il colloquio, dai toni decisamente più tranquilli, Shaila ha fatto un rimprovero a Lorenzo. Secondo lei infatti quando nel pomeriggio ha avuto un confronto con Helena ha sbagliato i modi:

“Tu sei stato furioso… però a volte esageri. Mi hai detto che vuoi una donna che ti aiuti a riflettere e a capire se sbagli. Allora ti dico, se sai di avere ragione e non vuoi passare dalla parte del torto, stai attento. Sei un po’ aggressivo, non malvagio. Però a volte ti parte la vena e parti in quarta e vai nel torto. A Helena l’hai messa nell’angolo. Sei stato un po’ aggressivo. Ti dico questo per migliorare i tuoi atteggiamenti“, ha detto Shaila Gatta rivolgendosi a Lorenzo Spolverato.

Lorenzo Spolverato dopo aver appreso quanto detto da Shaila Gatta, però non si è detto d’accordo con lei. Anzi si è detto certo che Helena se lo sarebbe meritato, tirando poi in ballo lo scontro avuto poco prima Shaila: “Sì lo so. Ma se lo meritava, se lo merita. Ha detto cose false. Lei in quel momento ha portato delle frasi non vere. Se ho davanti una persona che non rispetta i miei valori… E poi tu prima mi hai aggredito. Hai urlato contro di me. Mi hai aggredito e io ho capito che l’hai fatto perché non ti ho ascoltata. Però l’hai fatto!”

Shaila Gatta per quanto abbia affrontato l’argomento con Lorenzo Spolverato in modo più tranquillo, non è comunque riuscita a fargli capire il suo discorso, secondo cui avrebbe avuto delle reazioni un po’ sopra le righe.

Nonostante ciò quanto detto da Lorenzo Spolverato ha scatenato qualche polemica sul web.