Dopo essere stata allieva nella scuola di Amici in passato, Shaila Gatta ha confidato ai fan di sognare il ritorno nel talent show da professionista. Ecco cosa ha dichiarato durante una diretta su Instagram.

Shaila Gatta sogna di tornare ad Amici

In passato Shaila Gatta è stata come noto un’ex allieva della scuola di Amici. Di anni ne sono passati da quell’esperienza, eppure lei la ricorda sempre con affetto, come accaduto anche durante i sei mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello. Esperienza quest’ultima che si è svolta tra alti e bassi, a seguito della burrascosa relazione vissuta con Lorenzo Spolverato.

Durante una diretta Instagram, come ripreso da Lollo Magazine, Shaila Gatta ha confidato il desiderio di tornare nel programma che l’ha fatta conoscere per la prima volta. Un modo come un altro per ribadire quanto sia grata alla trasmissione condotta da Maria De Filippi. La ballerina ha spiegato nel corso della live:

“Che io possa tornare a lavorare con il team di Maria, dove tutto è nato, sarebbe un sogno anche quello”.

Questa frase in un modo o nell’altro esprime ovviamente profonda gratitudine da parte della ballerina di Amici che, ancora oggi segue con ammirazione il programma che l’ha lanciata e segnato l’inizio della sua carriera.

Poi come detto nel mentre Shaila Gatta ha fatto anche altre cose e ha lavorato nel mondo della danza quando ha fatto parte del corpo di ballo di Sanremo, poi a Ciao Darwin fino al ruolo di velina a Striscia La Notizia. Anche se Amici resterà per sempre il suo primo grande amore.

“Vedete che poi alla fine non si smette mai di sognare. Anche quando uno dice: ma sì, hai dieci anni di carriera… vent’anni… Chiunque ha sempre un sogno nel cassetto da desiderare”, ha aggiunto Shaila Gatta, desiderosa forse di poter portare a casa quel sogno.

Un messaggio carico di speranza e umanità, che racconta quanto sia importante rimanere connessi ai propri sogni, anche dopo aver raggiunto traguardi importanti.

Ma Shaila Gatta tornerà davvero ad Amici? Al momento non sembra esserci alcuna notizia a riguardo, anche se è pur vero che il programma ha spesso accolto ex allievi, oggi professionisti, per lavorare insieme. Chissà se dopo queste dichiarazioni anche Shaila non possa vedere aprirsi una porta e, di conseguenza, entrare nel cast del talent show.