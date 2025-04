È arrivata una nuova segnalazione a Uomini e Donne che potrebbe mettere seriamente a rischio il trono di Gianmarco e la sua conoscenza con la corteggiatrice Nadia.

Segnalazione su Gianmarco e Nadia di Uomini e Donne

Non solo la puntata odierna di Uomini e Donne. Dal dating show di Canale 5 giunge infatti la notizia che il trono di Gianmarco Steri potrebbe subire delle ripercussioni. A quanto pare infatti il cugino della corteggiatrice Nadia Di Diodato pare che lavori proprio insieme al tronista.

La segnalazione è arrivata a Lorenzo Pugnaloni, ma anche Fanpage.it ha dato adito al pettegolezzo dopo essersi informato da fonti vicine. Sembrerebbe infatti che il ragazzo, parente della corteggiatrice di Uomini e Donne, presti servizio come shampista nel salone di Gianmarco Steri.

Una notizia che potrebbe stravolgere il percorso del tronista a Uomini e Donne con dei provvedimenti da parte della produzione. Questo perché in qualche modo potrebbe agevolare la comunicazione tra Gianmarco e Nadia. Il tutto andrebbe chiaramente a violare il regolamento.

Questo il messaggio ricevuto da LorenzoPugnaloni.it da parte di un utente anonimo: “In giro si dice che il cugino di Nadia lavora con Gianmarco. Evidentemente, i veri falsi sono proprio loro, altro che Cristina”. L’ultima frase fa riferimento a un presunto accordo tra il tronista e Cristina Ferrara, smentita poi a Fanpage.it da un amico del tronista.

Successivamente, però, Fanpage.it ha appreso da fonti vicine che il cugino della corteggiatrice lavorerebbe effettivamente con il tronista nella barberia di Centocelle: “È tutto vero, si occupa di fare lo shampoo ai clienti e, qualche volta, i colpi di sole”.

C’è da dire che i protagonisti non si sono ancora espressi sulla vicenda. Questa conoscenza però agevolerà effettivamente Nadia? Per sapere cosa succederà e se ci saranno dei provvedimenti non ci resta che attendere la prossima puntata di Uomini e Donne.