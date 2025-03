Se ne stanno dicendo di ogni in queste ore su Shaila Gatta e su Lorenzo Spolverato. Adesso però un nuovo gesto social di lei fa preoccupare i fan. La ballerina ha infatti eliminato tutti i post social con il suo compagno.

La mossa social di Shaila Gatta

Pochi giorni fa, nel corso della semifinale del Grande Fratello, a dover lasciare la casa definitivamente è stata Shaila Gatta. La ballerina è stata infatti eliminata a un passo dall’ultima puntata e ha dovuto dunque rinunciare al sogno di partecipare alla finale di questa edizione. Attualmente dunque l’ex Velina di Striscia La Notizia è tornata alla sua vita di sempre, tuttavia sembrerebbe che in queste ore stia vivendo un momento di forte crisi personale.

Stando alle voci di corridoio sempre più insistenti, Shaila starebbe riflettendo sulla sua relazione con Lorenzo Spolverato, che in questi mesi ha fatto discutere l’Italia intera e ha vissuto una serie di alti e bassi. Ma non solo. C’è anche chi giura che lunedì sera, nel corso della finale, la Gatta lascerà il modello in diretta, mettendo dunque un punto alla loro relazione. Attualmente l’ex gieffina non è mai intervenuta per commentare i gossip. Tuttavia adesso una sua nuova mossa social ha fatto preoccupare i fan.

Shaila Gatta ha infatti deciso di eliminare tutti i post inerenti al Grande Fratello e a Lorenzo Spolverato dal suo profilo e naturalmente questo gesto non è passato inosservato. Ma non è finita qui. Poco dopo la ballerina ha anche postato nelle storie l’emoji di un cuore ferito, facendo dunque intendere che i pettegolezzi circolati in rete potrebbero avere un fondo di verità.

Ma cosa accadrà dunque lunedì sera nel corso della finale del Grande Fratello tra Shaila e Lorenzo? La relazione tra i due giungerà davvero al termine? Non resta che attendere per scoprirlo.