Su Canale 5 è in arrivo il nuovo reality show The Couple: ecco quando inizia, chi sono i concorrenti che faranno parte del cast e dove vederlo in TV e in streaming.

Quando inizia The Couple e a che ora va in onda

Una delle domande più cercate e gettonate sul nuovo programma che andrà in onda su Canale 5 è la seguente: quando inizia il reality The Couple? La trasmissione ha come data d’inizio il 7 aprile 2025.

Ovviamente il format sarà disponibile in prima serata.

Le puntate del reality show

Quante puntate sono di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5? Ancora non sappiamo per certo quanti appuntamenti avremo, ma considerando che inizia il 7 aprile è possibile che resterà in onda per almeno due mesi, quindi fino a giugno, quando poi si lascerà spazio a Temptation Island.

Resterà da capire anche se ci sarà una sola puntata a settimana o se ci saranno più puntate così come capita per il Grande Fratello.

Ma attendiamo ovviamente conferme ufficiali!

Chi conduce The Couple

A The Couple chi conduce? La conduttrice del reality show è Ilary Blasi. Dopo qualche anno di stop da trasmissioni di questo tipo, la presentatrice è tornata su Canale 5 con questo tipo di programma.

Cast e concorrenti

Sappiamo chi sono i concorrenti di The Couple? Nel reality show si giocherà in coppia e in totale saranno otto! Per ora non ci sono conferme, ma solo indiscrezioni sul cast, dunque prendiamo il tutto con le pinze.

Sono stati fatti diversi nomi da TVBlog. Uno su tutti quello di Soleil Sorge. L’ex vippona ha smentito la sua partecipazione nel programma insieme ad Alex Belli. Non ci sarà alcuna possibilità, dato che condividendo un nostro post ha smentito la sua presenza, facendo riferimento ad altri progetti. L’attore a questo punto potrebbe prendere parte alla trasmissione con la compagna Delia Duran (che sarebbe stata provinata anche per L’Isola dei Famosi).

Oltre ad Alex Belli è balzato il nome di Samantha de Grenet sempre da TV Blog.

A Tavolo Parcheggio, podcast molto noto sul web, invece, i tiktoker Nicole Pallado e Gianmarco Zagato hanno lasciato intendere di essere stati contattati.

A questi nomi da Blogo sono arrivati quello di Lory Del Santo, Corinne Clery ed Eva Henger. Tra gli altri si parla anche del coinvolgimento di Gloria Guida con la figlia Guendalina Dorelli. Pare siano stati contattati anche Guillermo Mariotto, che però pare aver declinato per il programma primaverile di Milly Carlucci. Tra i citati sul sito menzionato c’è Paolo Ciavarro, che difficilmente prenderà parte alla trasmissione visto il recente lutto che l’ha colpito.

Come funziona il reality The Couple

Ovviamente i più curiosi si stanno certamente domandando come funziona The Couple. Ebbene si tratta di un reality show in cui personaggi noti e comuni si mettono alla prova. Possono essere delle vere e proprie coppie, ma anche parenti, amici o anche dei colleghi e storici antagonisti. Tutti in coppia.

Il cast dei concorrenti di The Couple si troverà ad affrontare una convivenza forzata, dove non mancheranno degli imprevisti, ognuno di loro attuerà delle strategie. E dovranno ricordarsi anche del montepremi finali da vincere…. e difendere.

Tutti i protagonisti saranno messi a dura prova psicologica e fisica. Si tratterà non solo quindi di sfidare gli avversari ma anche sé stessi. Una coppia sarà la vincitrice ma sarà il pubblico a decretare i vincitori di The Couple.

Il promo

In data 25 marzo 2025 è stato reso noto il primo promo di The Couple. Eccolo.

IL PROMO DI THE COUPLE FINALMENTE ILARY STA TORNANDOOO #TheCouple pic.twitter.com/rRa3rldKpr — trashtvstellare (@tvstellare) March 25, 2025

Il reality The Couple dove vederlo in TV e streaming

Se vi state chiedendo dove vederlo in TV e in streaming, il reality The Couple va in onda su Canale 5 dopo la fine del Grande Fratello. Non è chiaro se ci sarà una diretta esattamente come il GF su Mediaset Extra o meno.

In ogni caso è possibile recuperare i video anche sul sito di Mediaset Infinity e seguire in streaming da lì i vari appuntamenti.