In queste ore a commentare la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è stato Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato della ballerina.

Parla l’ex di Shaila Gatta

In queste settimane si sta molto parlando di quanto accaduto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Come è ormai è noto a tutti, la ballerina nel corso della finale del Grande Fratello ha deciso di lasciare il modello, mettendo un punto alla relazione. Dopo la fine del reality show così i due hanno deciso di voltare pagina, nonostante in molti sperassero in un ritorno di fiamma. In questi giorni però i diretti interessati hanno fatto sapere di avere avuto un confronto telefonico, durato diverse ore. Gli ex gieffini tuttavia hanno precisato di non essersi visti e che al momento nulla pare essere cambiato tra loro.

Nel mentre nelle ultime ore a rompere il silenzio è stato Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Shaila Gatta. Ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più, il modello partenopeo ha detto la sua sulla rottura tra la ballerina e Lorenzo Spolverato, ribadendo di non aver mai creduto a questa coppia. In più, rivelando anche cose accadde tra loro, Zarino ha affermato:

“Mi ha lasciato per messaggio dopo un anno e mezzo. Non ci siamo mai più rivisti e risentiti. Lei è solita fare così. […] Magari il percorso con Lorenzo non è mai stato importante e quindi non ha il desiderio di rivedere questa persona. Per me non era una storia vera. Lei fa così nella vita. Quello che ha fatto con me continua a farlo anche in giro a quanto pare. Mi auguro che guarisca perché ha delle cose irrisolte“.

Alessandro Zarino tuttavia, avendo visto le dure critiche del web nei confronti di Shaila Gatta, ha invitato gli utenti a smetterla con determinati commenti. L’ex tronista ha infine parlato di un ipotetico ritorno di fiamma tra la ballerina e Lorenzo Spolverato e ha così dichiarato: “Non so se torneranno insieme, ma spero per loro che ci fosse qualcosa di reale”.