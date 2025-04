Ieri sera, nel corso della sesta puntata del Serale di Amici 24, Nicolò ha cantato un pezzo di Alex Warren e in queste ore l’artista statunitense ha repostato il video della performance dell’allievo di Anna Pettinelli.

La cover di Nicolò ad Amici 24 arriva ad Alex Warren

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 24, durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Come sempre, le due squadre si sono sfidate nel corso di tre manche e al termine di ogni prova sono stati decretati tre eliminati provvisori. Quando però al ballottaggio finale sono finiti TrigNO e Chiara è accaduto qualcosa di inaspettato. Cristiano Malgioglio infatti si è rifiutato di votare e così il verdetto è stato rimandato alla prossima settimana. Solo tra qualche giorno dunque scopriremo chi tra il cantante e la ballerina dovrà per sempre dire addio alla trasmissione, a distanza di pochi giorni dalla finale.

LEGGI ANCHE: Amici 24, sotto accusa un gesto di Malgioglio nella sfida Francesco vs Antonia (VIDEO)

Nel mentre in queste ultime qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Proprio durante la sesta puntata del Serale a esibirsi è stato anche Nicolò. L’allievo di Anna Pettinelli, in una delle sfide, ha così proposto una cover di un celebre brano di Alex Warren, Ordinary, e la sua esibizione ha conquistato tutto il pubblico. Il video ha poi fatto il giro del web, arrivando fino allo stesso artista statunitense.

Dopo aver visto il filmato dell’esibizione di Nicolò ad Amici 24, Alex Warren ha deciso di repostare su TikTok il video della performance e naturalmente il gesto non è passato inosservato. Sembrerebbe dunque che il cantante abbia apprezzato la cover fatta dall’allievo di Anna Pettinelli, che ancora una volta ha trovato il consenso generale.

Nel mentre si avvicina la finale di questa edizione e di certo i fan attendono con ansia di scoprire chi vincerà il talent show. Che sia dunque proprio Nicolò ad alzare la coppa? Non resta che attendere per scoprirlo.