In puntata ieri la madre di Shaila Gatta, prima di andare via, le ha sussurrato qualcosa all’orecchio. Forse pensava che nessuno la ascoltasse, ma il video è diventato virale. “Lo dicono tutti”, ha affermato sicura.

Shaila Gatta, cosa avrebbe detto la mamma all’orecchio

Ieri sera al Grande Fratello oltre all’abbandono di Yulia Naomi Bruschi e l’uscita dalla Casa di Federica Petagna, c’è stato spazio per tante dinamiche. E non si poteva che parlare anche di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Specie dopo l’intervento della madre della ballerina, che tanto ha fatto discutere. Cosa ha detto all’orecchio di Shaila e cosa è accaduto? Cerchiamo di capirlo insieme.

La coppia ha vissuto diversi alti e bassi, tra cui una quasi rottura, risoltasi poi con una lunga conversazione. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembrano però aver ritrovato la loro armonia e ora sono più complici che mai. Nonostante ciò a esserne poco contenta sarebbe la madre della gieffina, che ieri sera dopo aver fatto incursione nella Casa, ha messo in guardia sua figlia da Lorenzo.

Dopo aver dato a Lorenzo “del giocatore” e non averci voluto parlare, se non da collegamento perché esortata dalla figlia, la madre di Shaila Gatta prima di uscire si è resa protagonista di un singolare episodio. Pare infatti che la signora Luisa abbia detto qualcosa a sua figlia, di non troppo comprensibile e che ha suscitato tanto chiacchiericcio sul web: “Lo dicono tutti”.

Il web si è sbizzarrito sulla faccenda e ci sono svariate ipotesi sulle parole pronunciate dalla mamma di Shaila Gatta.

DOVE SONO I FONICI CON LE CUFFIETTE DI TEMU? pic.twitter.com/Dhn8dfgTrg — mədusa (@g0rg0na_) December 9, 2024

Alfonso Signorini però si è accorto che la madre di Shaila Gatta le ha detto qualcosa all’orecchio. Dunque poco dopo in salone le ha chiesto: “Scusa ma che cosa ti ha detto poco fa?“. La gieffina è rimasta spiazzata e ha replicato subito: “Mi ha detto che Lorenzo non è una bella persona“.

Poco dopo però Beatrice Luzzi, quasi al termine della puntata, ha voluto dire la sua sulla faccenda che ha coinvolto Shaila Gatta e sua madre: “La mamma ha detto cose non verificate, non confermate e che non doveva dire. Per me è stata scorretta. E soprattutto non ha le prove“. Una frase che ha spiazzato un po’ tutti in salone, che si sono domandati cosa abbia voluto dire.

In zona nomination, non appena le è stata data la parola, Shaila Gatta (prima di nominare Helena), ci ha tenuto a dire qualcosa: “Mia mamma è una persona importante, ma io lotto per quello in cui credo. E io questo ragazzo lo amo, quindi lasciasse decidere a me”. Comprende che la sua mamma si sia preoccupata per lei, ma è convinta in quello che fa e della sua storia con Lorenzo. Cosa accadrà ora?