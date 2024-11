Dopo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ora è arrivata la volta di Tommaso Franchi! Il giovane senese lascerà l’Italia e il nostro Grande Fratello, per raggiungere il Gran Hermano in Spagna, reality in cui avrà modo di incontrare Maica Benedicto! Cosa succederà?

Grande Fratello, Tommaso lascia l’Italia!

Inizia una nuova settimana nella Casa del Grande Fratello, dopo il tanto parlare durante la scorsa. E lo fa con una news scoppiettante. Sì perché Tommaso Franchi lascerà il programma, direzione Madrid!

Se in questi giorni al centro della scena ci sono stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, così come Javier Martinez, ora potrebbe cambiare qualcosa. C’è una grossissima novità al Grande Fratello. Era stata anticipata dal magazine Ya Es Producciones recentemente e ora trova conferma da parte del Gran Hermano.

Il gemellaggio tra Italia e Spagna… continua! Sì, avete capito bene. Dopo l’arrivo di Maica Benedicto nel nostro Paese e Shaila e Lorenzo in terra iberica, un altro gieffino lascerà la Casa del Grande Fratello e raggiungerà i “cugini” spagnoli. Come già preannunciato si tratta proprio di Tommaso.

🚨 UFFICIALE: TOMMASO MARTEDÌ ANDRÀ AL GRAN HERMANO DA MAICA! ✈️🇪🇸 #GrandeFratello pic.twitter.com/yR8iHauHkZ — Maica Fan Account (@maicafan1) November 3, 2024

Il ragazzo senese aveva costruito, seppur in pochissimi giorni, un bellissimo feeling con Maica. Era nata una certa complicità tra loro al Grande Fratello. Con imbarazzo entrambi ne avevano parlato e proprio la spagnola aveva confidato di sentire tanto la sua mancanza. Dall’altra parte anche Tommaso aveva affermato di essersi trovato bene con lei e in un collegamento ha ammesso di volerla rivedere non appena possibile. Salvo poi ritrattare tutto e dire che in realtà non è innamorato come tutti pensano e di averlo detto solo perché comunque in una situazione del genere il contesto lo richiedeva.

La situazione dunque è un po’ nebulosa, anche perché dall’altra parte c’è anche Maria Vittoria Minghetti, con cui Tommaso continua a vivere degli alti e bassi continui. Dall’avvicinamento, al dietrofront, all’attuale complicità che si è ricreata (e il bacio seppur spinto dall’incoraggiamento degli altri nella giornata di ieri).

Cosa succederà ora che Tommaso lascerà il Grande Fratello e andrà al Gran Hermano? Solo stasera durante la nuova puntata del reality, il concorrente scoprirà tutto, capiremo come reagirà e come si evolverà la situazione.