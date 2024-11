In piscina Shaila Gatta ha avuto un confronto con Amanda Lecciso. La ballerina ha affermato di non ricordare di aver utilizzato il termine “zoc***a” nei confronti della coinquilina. Scusandosi semmai questa parola sia sfuggita dalla sua bocca, si è però giustificata: “Noi napoletani lo usiamo come rafforzativo”.

Shaila Gatta si scusa con Amanda ma….

Dopo una settimana di permanenza in Spagna al Gran Hermano, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto ritorno in Italia, ma si sono trovati a dover fare i conti con i loro compagni. Specialmente con Javier Martinez ed Helena Prestes, delusi dal comportamento avuto nei loro confronti.

Diversi concorrenti in generale si sono espressi in maniera negativa. Nel post puntata durante un suo sfogo Javier Martinez, oltre a dirsi infastidito per alcuni filmati mandati in onda, ha spifferato ciò che Shaila Gatta gli avrebbe detto su Lorenzo e su altri concorrenti, tra cui Amanda Lecciso e Maria Vittoria Minghetti. Stando a quanto affermato da Javier, la ballerina avrebbe dato delle poco di buono alle due coinquiline. Non è chiaro se il termine sia stato utilizzato per entrambe o soltanto a una di loro.

Dopo un confronto in mattinata, non mostrato dalle telecamere del Grande Fratello, sia Amanda Lecciso che Maria Vittoria Minghetti hanno affermato di non credere alla versione di Shaila Gatta.

La giustificazione della gieffina

In un altro faccia a faccia però la gieffina ha provato a parlare con Amanda. Nel giustificarsi, sostenendo di non ricordare le parole dette, ci ha tenuto comunque a chiedere scusa se è stato così. Al contempo però si è discolpata sostenendo che semmai dovesse essere successo è perché “a Napoli delle volte usano parole come rafforzativi”.

Un discorso che però non sembra aver persuaso troppo Amanda. Shaila Gatta dalla sua ha fatto sapere che in confessionale chiederà i filmati, continuando a scusarsi con lei.

Shaila: "Ti chiedo scusa EVENTUALMENTE SE questa cosa è successa,NON MI RICORDO…😂sono napoletana,a volte la mia cultura mi porta ad essere verace…"

Vedremo allora se il Grande Fratello deciderà di mandare in onda le immagini in grado di mostrare cosa è accaduto realmente. E se effettivamente Shaila Gatta si è espressa in maniera così negativa nei confronti delle sue compagne. Al momento non ci sono filmati a testimoniare il tutto. Ma sta di fatto che Amanda Lecciso e Maria Vittoria Minghetti sembrano essere molto deluse da lei.

Arriverà mai un chiarimento tra le parti dopo questo episodio?