Quanto successo in puntata non sembra aver fatto piacere a Javier Martinez, che si è scagliato anche contro Rebecca Staffelli per un video mostrato in diretta.

Javier Martinez contro Rebecca Staffelli

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello è successo davvero di tutto! Javier Martinez e i suoi compagni di viaggio hanno scoperto infatti che in realtà Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non sono stati eliminati. Hanno visto quindi che si trovavano in Spagna al Gran Hermano e Javier ha avuto modo di confrontarsi con entrambi.

Un faccia a faccia senza esclusione di colpi, in cui Javier Martinez ha anche scoperto che in realtà tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è riesplosa la passione. Non l’ha presa benissimo il sudamericano e ci è rimasto parecchio male. Peraltro nel post puntata, sempre lui, si è sfogato e ha fatto delle nuove rivelazioni su Shaila e quello che lei gli avrebbe detto su Lorenzo.

Ma non è finita, perché il ragazzo ha avuto da ridire anche per una clip selezionata da Rebecca Staffelli e mandata in onda nel corso della “puntata della verità” di lunedì. Il contenuto riguarda, come vedremo, un discorso di Pamela a Javier, contrapposto alle immagini ricche di passione tra Lorenzo e Shaila:

“Poi mi è andata un po’ sui cog****i alla fine quella roba che, lì per lì ho riso… La roba della veggente…”, ha detto Javier Martinez. Dalla sua Pamela Petrarolo ha confidato di aver fatto quel discorso con il cuore in mano. Non voleva certamente essere inopportuna, ma questo l’argentino lo sa.

“No no, ma assolutamente. Non ce l’ho con te, ma con il fatto che potevano evitarlo. Anzi sai cosa? Nel video inizialmente pensavo fossi io”, ha continuato Javier Martinez. Solo qualche istante dopo ha capito si trattasse di Lorenzo Spolverato.

aviè arrabbiato per l’unica cosa buona fatta da rebekka in due anni sjakis pic.twitter.com/zhpgvRQHEB — noel (@noel93_) October 29, 2024

A quale video fa riferimento Javier

Ma precisamente Javier Martinez a quale video sta facendo riferimento? Nello specifico a questo che vedete qui a seguire e che è stato ripreso da diversi utenti del web.

Pamela, la veggente della Casa… più o meno #GrandeFratello pic.twitter.com/1u40uUExtA — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 29, 2024

Nel filmato (un qualcosa che sui social peraltro si è ripetuta per tutta la scorsa settimana) si vedono Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sotto le coperte a scambiarsi effusioni, mentre nel secondo video il discorso motivazionale che Pamela Petrarolo ha provato a fare al coinquilino. Nella clip infatti cercava di rassicurarlo e dirgli che magari Shaila era pentita per come si era comportata con lui e Lorenzo l’avrà senza dubbio aiutata. Anche le immagini dicono ben altro, come potete rivedere.

Ma questo ovviamente Javier Martinez, così come Pamela Petrarolo non potevano saperlo!

Quindi se in un primo momento Javier Martinez aveva accennato un sorriso e ci aveva riso su, ripensandoci ha ammesso di esserci rimasto un po’ male.