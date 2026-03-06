La regina del pop latino Shakira torna a collaborare con il connazionale in un brano che celebra le radici colombiane

Il panorama musicale globale si accende nuovamente grazie al rilascio ufficiale di Algo Tú, l’ultimo singolo firmato da Shakira insieme al talentuoso Beéle. Dopo il successo della versione celebrativa di Hips Don’t Lie, i due artisti colombiani uniscono ancora una volta le forze per un progetto che profuma di casa. Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali, mentre il debutto nelle rotazioni radiofoniche italiane è fissato per venerdì 13 marzo. Si tratta di una traccia che non vuole solo scalare le classifiche, ma raccontare un’identità culturale profonda.

Un mix tra Afro-fusion e suoni ancestrali colombiani

La produzione di Algo Tú vede la partecipazione attiva della stessa Shakira insieme a nomi del calibro di A.C. e Flambo. Il risultato è un’esplosione di ritmi Latin e Afro-fusion, impreziosita dall’uso della gaita, il tradizionale flauto di Pan colombiano. Questa scelta sonora rappresenta un vero e proprio omaggio a Barranquilla, città natale di entrambi gli interpreti. La capacità di mescolare la modernità dei beat contemporanei con le radici folk conferma la versatilità di Shakira, capace di rinnovarsi senza mai perdere il contatto con la sua terra d’origine.

Record mondiali e il sogno della Rock & Roll Hall of Fame

Il debutto live del brano è avvenuto davanti a una marea umana di 400.000 persone a Città del Messico, anticipando l’attesissimo show gratuito che si terrà a Copacabana il prossimo 2 maggio. Il 2026 si preannuncia come l’anno d’oro per la cantante: Billboard l’ha infatti incoronata regina dei tour ispanici, grazie a incassi record che superano i 421 milioni di dollari. Come se non bastasse, è arrivata la prestigiosa candidatura per l’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame, un riconoscimento che consacra definitivamente Shakira tra le leggende immortali della musica mondiale.

