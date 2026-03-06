Dopo i meme e i commenti del web, LDA scopre della ship che coinvolge lui e Aka7even e non tarda ad arrivare la sua reazione.

La reazione di LDA

Quest’anno a partecipare al Festival di Sanremo è stato anche il duo formato da LDA e Aka7even. I due artisti partenopei, ex allievi di Amici di Maria De Filippi, hanno deciso per la prima volta di lavorare insieme e sul palco dell’Ariston hanno presentato il brano Poesie clandestine. Ma non solo. I cantanti hanno anche deciso di rilasciare un album congiunto, che porta proprio il titolo del pezzo sanremese, che è stato pubblicato oggi.

Nel mentre in questi giorni sui social è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione generale. Alcuni fan del duo hanno infatti dato vita a una vera e propria ship, che è stata denominata “partenogay”. Tra meme, fan fiction e centinaia di commenti, l’hashtag è diventato virale in particolare su X ed è arrivato fino ai due cantanti.

In queste ore così, a sorpresa, è arrivata l’inaspettata reazione di LDA che, dopo aver scoperto della ship che coinvolge lui e Aka7even, per annunciare l’uscita del disco ha affermato sui suoi profili: «Il disco dei partenogay è fuori ora».

Luca rivela come ha scoperto della ship

Ma non è finita qui. Poco dopo LDA è entrato in una room su X e a quel punto ha rivelato come ha scoperto della ship. Il cantante ha così spiegato:

«Come l’ho scoperto? Ragazzi non so per quale motivo, dopo la puntata di Domenica In, mi sono detto ‘voglio andare a vedere su X cosa sta succedendo’. Ero con Luca in quel momento. Ho aperto X, ho visto ‘partenogay’ e ho detto ‘ma che sta succedendo?’. Come l’abbiamo presa? Ci siamo messi a ridere, mica ce la prendiamo».

