Shakira avrebbe un nuovo amore dopo Piqué: di chi si tratta

1 Nuovo amore per Shakira?

Ormai sappiamo che Shakira e Gerard Piqué si sono lasciati dopo 12 anni di vita insieme. Lo hanno comunicato tramite un annuncio nel quale hanno affermato: “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione“. Stando alle indiscrezioni il motivo sarebbero alcuni tradimenti da parte del calciatore.

Nonostante questo, però, ha iniziato a girare il rumor secondo il quale i due fossero una coppia aperta. Per tale ragione la separazione avrebbe suscitato lo stupore nelle persone vicine a loro, compresa la famiglia del calciatore che sarebbe stata a conoscenza del loro accordo. Ovviamente non sappiamo se ci sia del vero in tutto questo. Fatto sta che la cantante avrebbe scoperto di questi presunti tradimenti grazie all’assunzione di un investigatore privato. Quest’ultimo avrebbe scoperto il coinvolgimento emotivo tra Piqué e una certa C.C., la quale lavorerebbe in una discoteca di Barcellona.

Adesso, però, arrivano nuove indiscrezioni su Shakira. Secondo quanto riporta anche il sito Gossip e TV, infatti, l’artista sta passando le vacanze con i figli Milan e Sasha. È stata, quindi, avvistata mentre faceva surf in compagnia di un ragazzo molto affascinante e sconosciuto al grande pubblico. In molti hanno ipotizzato si possa trattare di un nuovo amore. Potrebbe, però, essere anche soltanto un amico. La diretta interessata non ha rilasciato alcuna dichiarazione per il momento.

Vedremo che cosa accadrà nel prossimo futuro. Mentre aspettiamo altre notizie andiamo a rivedere come mai il suo nome è stato associato a quello di Jennifer Lopez nelle ultime settimane. Continuate a leggere…