In un’intervista Sienna Miller si è aperta sulla sua vita privata ed è tornata a parlare della storia d’amore con Oli Green, 15 anni più giovane di lei. L’attrice ha affermato: “Basta pregiudizi”.

Sienna Miller sulla storia con Oli Green

Ha fatto sentire la sua voce Sienna Miller. Recentemente ha espresso il suo desiderio di normalizzare le relazioni tra donne e uomini con una differenza d’età significativa.

L’attrice ha come obiettivo quello di sfidare e sconfiggere i pregiudizi sociali che spesso etichettano i rapporti come fantasie o eccezioni.

Secondo Sinner Miller si devono abbandonare questi standard, dando maggiore attenzione a una visione più moderna della vita di coppia, dove le convenzioni anagrafiche non sono rilevanti.

La differenza d’età di 15 anni tra Sienna e Oli

A Grazia UK, nel corso di un’intervista, Sienna Miller ha parlato di cambiamento culturale e quanto questo sia importante, facendo riferimento anche alla sua storia con Oli Green, 15 anni più giovane di lei:

“Queste relazioni sono più idealizzate come fantasie che viste come normali. Mi piacerebbe che smettessero di essere trattate in questo modo”.

Nel suo discorso ha anche ricordato come il panorama dello spettacolo sia cambiato rispetto ai suoi esordi, quando ad appena 21 anni, recitava spesso accanto ad attori e uomini più grandi di lei e ha fatto notare come oggi si inizi a celebrare l’invecchiamento femminile apprezzandolo maggiormente.

Le relazioni di Sienna Miller

Fin dai suoi inizi di carriera, Sienna Miller è stata spesso al centro del gossip.

Dopo la storia turbolenta con Jude Law e un riavvicinamento, l’attrice ha vissuto delle altre storie con volti come Rhys Ifans e Balthazar Getty.

Poi con Tom Sturridge ha avuto la prima figlia Marlowe, nel 2012. In seguito chiusa la storia con Lucas Zwirner, ha ritrovato il sorriso con Oli Green. Insieme a lui ha avuto una figlia nel 2024 e ora sono in attesa del secondo figlio insieme, il terzo per l’attrice.

A far parlare, però, è la storia tra Sienna Miller e Oli, vista la differenza d’età che, a detta sua, dovrebbe essere ormai superata.

CREDITI FOTO: Doug Peters / Empics Entertainment / IPA

