Stando a quanto riportano i media americani, una donna avrebbe sparato dei colpi con un’arma da fuoco contro la casa di Rihanna a Beverly Hills.

Cosa è accaduto e come sta Rihanna

Ore di tensione e paura a Beverly Hills. Come ha riportato la CNN infatti una donna ha preso di mira la casa della cantante Rihanna e ha sparato alcuni colpi con un’arma da fuoco. Stando a quanto si legge, l’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 8 marzo. La donna in questione, di circa 30 anni, ha sparato tra i 5 e i 7 colpi contro il cancello dell’abitazione della pop star, sconvolgendo gli abitanti di una delle zone residenziali più famose di Los Angeles.

Immediato l’intervento delle forse dell’ordine, che hanno fermato e arrestato la sospettata dopo la sparatoria. Da quanto è emerso, non ci sarebbero feriti e anche la cantante starebbe bene. I proiettili infatti hanno colpito solamente il cancello della villa, senza penetrare, per fortuna, all’interno dell’abitazione.

Al momento della sparatoria, pare che alcune persone si trovassero all’interno. Tuttavia, come precisato, non ci sono feriti. Non è chiaro invece se Rihanna si trovasse in casa. Le autorità intanto stanno attualmente indagando su quanto accaduto, per chiarire il movente e per capire se la donna arrestata avesse come obiettivo proprio la pop star.

Nel mentre l’artista americana solo pochi mesi fa è diventata mamma per la terza volta e attualmente, secondo i rumor, pare sia tornata in studio per lavorare al suo nuovo album, atteso da più di 10 anni dai fan.

