Il significato nascosto e il prezzo da capogiro del ciondolo indossato da Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa

Nicolò Figini | 4 Marzo 2024

Ieri sera Chiara Ferragni è stata ospite di Che Tempo Che Fa per un’intervista inedita e i fan hanno notato appeso al suo collo un ciondolo molto particolare. Ecco qual è il significato e il costo.

Il significato del ciondolo di Chiara Ferragni

Nella serata di ieri Chiara Ferragni ha rilasciato un’intervista in diretta TV a Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio le ha fatto tutta una serie di domande sul Pandoro-Gate e poi sulla presunta crisi con Fedez, che lei stessa ha confermato:

“Purtroppo non è una strategia. Si pensa sempre che ci sia sempre un team di esperti, io stratega, che decidiamo ‘io e mio marito ci allontaniamo’, però non è così. Non è una strategia.

Ci sentiamo perché siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che tagliamo i ponti da un momento all’altro. È un momento di crisi, le abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po’ più forte ma vediamo, ora non so“.

Chiara Ferragni, tuttavia, porta sempre la sua famiglia con sé ovunque vada. A dimostrare tale affermazione è il ciondolo che ha indossato ieri a Che Tempo Che Fa e che ha attirato l’attenzione del pubblico a casa. Qual è il significato della collana? L’influencer ha scelto un abbigliamento piuttosto formale con un blazer e dei pantaloni neri abbinati a degli stivaletti a punta dello stesso colore del completo.

La collana indossata da Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa

Il dettaglio che risalta è proprio la collana, che è un omaggio ai figli Leone e Vittoria. Se si guarda da vicini, infatti, si può notare che si tratta di due angioletti, uno con sembianze maschili e l’altro dall’aspetto femminile.

Il ciondolo appartiene al brand Merù e si tratta dei modello “Angelo Rosa e Angelo con cuore di rubino e diamanti“. I gioielli in oro giallo vengono venduti a 1.780 euro il primo e 2.120 euro il secondo.