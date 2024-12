In puntata a Verissimo Enzo Iacchetti ha sorpreso il collega Ezio Greggio con uno spoiler: “È diventato nonno”. La reazione è tutta da ridere.

Ezio Greggio è diventato nonno

È arrivato un mega spoiler oggi a Verissimo grazie a Enzo Iacchetti. Durante la sua intervista in compagnia del collega e amico Ezio Greggio, il conduttore ha infatti svelato che quest’ultimo è diventato nonno. Tutto è cominciato però grazie a una domanda da parte della conduttrice: “A Natale starete insieme?”, ha chiesto curiosa Silvia Toffanin.

Enzo Iacchetti ha detto che staranno insieme, ma che si dedicheranno certamente anche alla famiglia, così come ai figli: “E nipotini…. di fratelli, diciamo”, ha detto inizialmente il conduttore.

A quel punto la padrona di casa di Verissimo ha commentato: “Ah… non siete diventati nonni?”. Ed è qui che è arrivato lo spoiler di Iacchetti: “Io no… Signor Ezio….”. Greggio dalla sua ha fatto inizialmente il vago e divertito ha risposto: “Non lo so, non posso esprimermi, perché non ho l’autorizzazione a parlarne. No, non ci provi”, ha detto creando scompiglio e divertimento in studio.

Silvia Toffanin ha subito compreso che in realtà Ezio Greggio stava semplicemente sviando il discorso e si è congratulata con lui. “Io lo sapevo, bastardone”, ha detto ridacchiando rivolgendosi al collega.

Le parole di Greggio: “Mio nipote si chiama Leone”

Dopo momenti di risate per lo spoiler involontario di Enzino Iacchetti, Ezio Greggio ha ancora scherzato su: “Adoro essere chiamato nonno. Non posso dire che mio nipote si chiama Leone… ops, mi è scappato!”.

Felice di trascorrere il suo primo Natale da nonno, Ezio Greggio ha esultato:

“Il mio primo Natale da nonno, sono felice. Grazie Giacomo e grazie Shereen. Come ci si sente? Ma è una meraviglia. Quando l’ho conosciuto e l’ho visto non ho parlato per ore. Sono rimasto a guardarlo in ogni angolo. Lo conosco a memoria praticamente. Adesso lo vedo tutti i giorni, ma da lontano, perché mio figlio sta a Londra, quindi lo vedo con le videochiamate. Ma è una grande e meravigliosa emozione. Già mi riconosce, perché quando arrivo e sente la mia voce sorride”.

Non possiamo dunque che fare i nostri migliori auguri a Ezio Greggio, ai genitori Giacomo e Shereen e dare il benvenuto al piccolo Leone!