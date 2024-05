Silvia Toffanin incalza Mida su Gaia, lui rivela se si sono sentiti dopo Amici (ANTICIPAZIONI)

Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Maggio 2024

Amici 23

Andiamo a scoprire che cosa ha detto Mida, durante le registrazioni della puntata speciale di Verissimo incentrata su Amici, in merito al rapporto con Gaia dopo il talent.

La rivelazione di Mida su Gaia

Ieri sera sono state rilasciate le anticipazioni per quanto riguarda la puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici. Una volta finite le registrazioni, infatti, il sito SuperGuida TV ha pubblicato una serie di indiscrezioni, come per esempio ciò che Holden ha detto sul presunto flirt con Sarah. Poi però è stato il turno di Mida, il quale ha parlato di Gaia.

A quanto pare ha affermato che la relazione con la ballerina dentro la scuola è stata una bella parentesi e ricorda quei momenti con grande affetto. Poi ha soddisfatto una grande curiosità dei fan dichiarando di averla sentita una volta uscito dal talent e Gaia gli ha parlato della sua intervista da Silvia Toffanin.

La ballerina, infatti, non aveva chiuso definitivamente la porta a un possibile ritorno di fiamma con Mida:

“È stato importante anche lui in questo mio percorso di crescita, la mia prima relazione, quindi le mie prime emozioni verso un ragazzo. Mi ha aiutata in tanti miei punti deboli, mi ha aiutato a superarli inconsapevolmente. E comunque rimane una persona molto importante per me, poi si vedrà fuori.

Siamo molto diversi, forse è per quello che poi ci siamo trovati. A me piace sempre pensare positivo nelle cose e continuerò a farlo. Nel senso che è comunque difficile viversi dentro una bolla, quindi magari fuori può essere diverso. Io non lo so. Chi vivrà vedrà. Sicuramente io gli voglio bene e avremo modo di vedere sicuramente le cose fuori”.

Tuttavia non sappiamo che cosa accadrà, solo il tempo ce lo dirà. Nel frattempo non ci resta che aspettare le dichiarazioni complete di Mida per capire se anche il cantante sia della stessa opinione oppure no. Appuntamento a domenica 26 maggio 2024 a partire dalle 16:30.