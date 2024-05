Stefano De Martino firma un contratto pluriennale con la Rai: “Impegnato su Rai 1 e Rai 2”

Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Maggio 2024

Stefano De Martino

Contratto pluriennale in Rai per Stefano De Martino. Ieri è arrivata la firma. A lui la conduzione di Affari Tuoi e…

Grande notizia è giunta per Stefano De Martino nella giornata di ieri. Il conduttore ha firmato un contratto pluriennale con la Rai. L’azienda punta forte sul suo nome, tanto da affidargli (ora è ufficiale) la conduzione di Affari Tuoi! Il programma orfano di Amadeus, ha trovato finalmente il suo nuovo presentatore.

Stefano De Martino condurrà Affari Tuoi

Giorni frenetici in casa Rai! Dopo l’annuncio di Carlo Conti come conduttore delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo (sebbene non siano mancati diversi nomi in lizza), ora è la volta di Stefano De Martino.

Su di lui si è detto tanto. Paolo Bonolis recentemente l’ha elogiato e incoronato come suo possibile erede. E forse questa promozione in Rai potrebbe essere la mossa giusta per arrivare a un traguardo del genere. L’azienda infatti con una nota diramata nella serata di ieri ha confermato il contratto pluriennale per Stefano De Martino. Indiscrezione questa giunta da Giuseppe Candela poche ore prima.

Cosa farà dunque Stefano De Martino? A lui sarà affidata la conduzione dell’access prime time di Rai 1, Affari Tuoi. Un programma che con Amadeus in questi anni ha ottenuto risultati davvero clamorosi. E ora che il conduttore si trasferirà su Nove, si cercava un degno successore, designato in De Martino per l’appunto.

La Rai dunque con un comunicato ha confermato l’arrivo di Stefano De Martino nelle fasce orarie più importanti di Rai 1 e Rai 2. Un investimento importante sull’ex ballerino su cui l’azienda di Viale Mazzini punta fortemente. A seguito di tanta gavetta, è arrivato il momento di fare il salto di qualità e si è dimostrato uno dei volti più interessanti del palinsesto della rete. Questo quindi ha portato la stessa Rai a prendere la decisione di concedergli questa grandiosa opportunità lavorativa.

