Su TV Blog si legge che su Canale 5 sarebbero in arrivo dei nuovi game show. Peraltro sembrerebbe anche che Maria De Filippi avrebbe dato qualche importante suggerimento nella realizzazione. Cosa è emerso.

I nuovi game show di Canale 5

Secondo TV Blog ci sarebbe un grande movimento nell’access time di Canale 5. Il sito infatti ha rivelato che Mediaset starebbe pensando a dei pre serali per la nuova stagione della rete con la possibilità quindi dei nuovi game show.

C’è da dire però che inizialmente si vociferava un cambio nella fascia oraria di Avanti Un Altro, ma sembrerebbe che Paolo Bonolis avrebbe declinato questa possibilità. E non si parla solo di access prime per il futuro di Canale 5. Stando alle recenti indiscrezioni riportate dal portale web sarebbero infatti in arrivo tre nuovi format per dare una ventata d’aria fresca al pre serale della rete. Questi programmi potrebbero sostituire La Ruota della Fortuna nel caso questa andasse davvero a ricoprire la fascia dell’access time.

Stando ai rumor riportati da TVBlog su Canale 5 potrebbero arrivare due format realizzati da Banijay e uno da Blu Yazmine. La registrazione di questi numeri zero dovrebbe svolgersi nelle prossime settimane e addirittura prima di Pasqua. Per ora non si parla della conduzione, piuttosto alla scelta del programma giusto. Anche se stando alle fonti si penserebbe al nome di Gabriele Corsi, che presto ritroveremo al commento dell’Eurovision Song Contest con BigMama.

Sempre su TV Blog si legge anche un altro aspetto importante, che coinvolgerebbe Maria De Filippi. Ecco quanto si legge:

“Maria De Filippi, l’unica che garantisce ascolti alti nel prime time di Canale 5, ha caldeggiato invece un format, ma per il prime time affidato alle cure di altra società. È noto che Fascino sia specializzata per quel che riguarda la produzione in people e reality show e non in game. Nello specifico sarebbe un game scritto dal suo storico autore Mauro Monaco”.

Grandi manovre a Mediaset e su Canale 5 per la prossima stagione televisiva. Chissà cosa ci attenderà!