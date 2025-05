Poche ore fa Daniele Doria è stato ospite a Verissimo. Nel corso dell’intervista, il vincitore di Amici 24 ha anche parlato del legame con Alessio, tuttavia il ballerino è rimasto spiazzato da una domanda di Silvia Toffanin.

La reazione di Daniele Doria

È ormai trascorsa una settimana da quando Daniele Doria ha vinto Amici 24. In questi giorni dunque il ballerino è tornato alla sua vita di sempre ed è stato circondato da tantissimo affetto. In molti infatti hanno inviato il proprio supporto all’ex allievo di Alessandra Celentano, che nel mentre sta già pensando alle sue prossime mosse. Proprio nel corso della finale del talent show infatti Daniele ha ricevuto diverse offerte di lavoro, tra cui anche una all’estero. In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore Doria è tornato al centro dell’attenzione mediatica.

Il ballerino è stato ospite a Verissimo e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha rivissuto i momenti più belli all’interno della scuola di Amici. Ma non solo. Daniele Doria ha anche parlato dei legami stretti all’interno del programma e non è mancata una menzione ad Alessio. Come è noto i due hanno stretto un bellissimo rapporto di amicizia e proprio Di Ponzio ha scritto sui social delle speciali dediche a Daniele dopo la sua vittoria. A quel punto la conduttrice ha menzionato proprio i post di Alessio e non è mancata la reazione spiazzata di Doria, che ha affermato:

“Ho scoperto delle persone veramente bellissime ad Amici. Alessio ha fatto una dichiarazione importante? Probabilmente non l’ho ancora vista la sua dedica. Ho avuto tante persone con cui ho stretto un rapporto intenso. Io ho un carattere particolare, difficile da capire. Quindi avendo trovato delle persone che mi capivano senza che io facessi nulla, mi sono sentito veramente bene”.

Daniele Doria nel mentre adesso si concentrerà sulla sua carriera e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.