Ieri sera Daniele Doria ha vinto Amici 24. Il ballerino ha così conquistato il pubblico e ha alzato l’ambita coppa. Sui social nel mentre è arrivato il post dell’ex allievo Alessio, con cui ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia.

Il post di Alessio per Daniele Doria

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la tanto attesa finale di Amici 24, durante la quale è stato eletto il vincitore di questa edizione. A trionfare è stato così Daniele Doria, che da sempre è uno degli allievi più amati dal grande pubblico. Grande emozione dunque per l’allievo di Alessandra Celentano, che commosso e incredulo ha voluto ringraziare tutti gli addetti ai lavori del programma e la sua maestra, che per tutto l’anno l’ha seguito e accompagnato in tutto il percorso. Queste le prime dichiarazioni di Daniele dopo la vittoria:

“Volevo ringraziare tutti. Per me è tutto inaspettato, nulla era scontato. Ringrazio ogni singola persona qui dentro. Tutti con un cuore enorme. Grazie alla maestra Celentano che mi ha fatto arrivare qui”.

LEGGI ANCHE: TrigNO vince la categoria canto di Amici 24, il commento di Nicolò

In molti dunque in queste ore stanno festeggiando la vittoria di Daniele Doria, che nel corso della finalissima si è scontrato con TrigNO, vincitore della categoria canto. Sui social intanto è arrivato anche il post dell’ex allievo Alessio Di Ponzio, che all’interno della scuola di Amici 24 ha stretto una bella amicizia con Daniele. Il ballerino dunque nelle ultime settimane ha fatto a lungo il tifo per Doria e anche in occasione della sua vittoria ha voluto dedicare un messaggio al suo compagno d’avventura. Questa la storia pubblicata da Alessio, che ovviamente non è passata inosservata:

In queste ore intanto Daniele si sta godendo questo importante momento e nelle prossime settimane darà ufficialmente il via alla sua carriera. A lui dunque facciamo il nostro sincero in bocca al lupo.