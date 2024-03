Simona è la quarta finalista, Federico eliminato: le percentuali

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Marzo 2024

Grande Fratello

Durante la semifinale del Grande Fratello abbiamo scoperto che Federico Massaro è stato eliminato e Simona è andata in finale.

Federico Massaro è stato eliminato dal GF

Nel corso della semifinale del Grande Fratello abbiamo assistito a tantissimi avvenimenti, come per esempio le parole di Anita in merito all’ex fidanzato Edoardo e l’eliminazione di Alessio Falsone. Di lì a poco, però, è stato aperto un nuovo televoto che ha visto tra i protagonisti Sergio D’Ottavi, Simona Tagli e Federico Massaro. Ma che cos’è successo?

Il conduttore ha chiamato tutti nella Mystery e ha fatto sollevare a ognuno un piramidale. Solo uno di loro avrebbe alzato quello con la base nera e sarebbe finito direttamente in finale. Tale destino è toccato a Sergio, il quale ha poi scelto con chi andare a scontrarsi, ovvero Simona. Poi insieme hanno voluto Federico come terzo candidato. Non appena ha chiuso il collegamento ha rivelato:

“Oltre all’eliminazione questo televoto vi permetterà di scegliere anche il quarto finalista. Perché il meno votato sarà l’eliminato e il più votato andrà in finale. Apro ufficialmente il televoto. Chi volete in finale tra Federico Massaro, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli. Questo televoto a un nuovo esito, ma loro ancora non lo sanno”.

Il pubblico ha deciso che il quarto finalista di questa edizione di #GrandeFratello è… SIMONA! pic.twitter.com/PW3iwA9wZ1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 21, 2024

Alfonso li ha fatti andare tutti nello studio del Grande Fratello e qui gli spettatori hanno scoperto il risultato. A essere eliminato è stato Federico con il 13%, mentre ad andare in finale è stata Simona con il 44% dei voti. Voi che cosa ne pensate, siete contenti?